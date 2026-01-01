O Erugo é uma plataforma de partilha de ficheiros autoalojada, construída em Laravel e Vue.js, que permite enviar e receber ficheiros de forma segura sem depender de serviços de armazenamento na cloud. As partilhas utilizam URLs amigáveis em vez de tokens aleatórios, e cada transferência pode ser protegida com uma palavra-passe, limitada a um número máximo de downloads, ou configurada para expirar automaticamente após uma data ou limite de tempo.

Ao contrário dos serviços de cloud baseados em subscrição, o Erugo armazena todos os ficheiros no seu próprio VPS, sem limites de armazenamento impostos por um escalão de preço. Uma funcionalidade de partilha inversa permite que os convidados carreguem ficheiros diretamente para o seu servidor através de um link de convite de uso único, e a personalização da marca faz com que a interface corresponda à sua organização ou domínio pessoal.