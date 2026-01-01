Implemente Erugo com instalação de um clique.
Plataforma de partilha de ficheiros autoalojada com links de partilha intuitivos, proteção por palavra-passe, controlo de validade e personalização da marca.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Erugo
O Erugo é uma plataforma de partilha de ficheiros autoalojada, construída em Laravel e Vue.js, que permite enviar e receber ficheiros de forma segura sem depender de serviços de armazenamento na cloud. As partilhas utilizam URLs amigáveis em vez de tokens aleatórios, e cada transferência pode ser protegida com uma palavra-passe, limitada a um número máximo de downloads, ou configurada para expirar automaticamente após uma data ou limite de tempo.
Ao contrário dos serviços de cloud baseados em subscrição, o Erugo armazena todos os ficheiros no seu próprio VPS, sem limites de armazenamento impostos por um escalão de preço. Uma funcionalidade de partilha inversa permite que os convidados carreguem ficheiros diretamente para o seu servidor através de um link de convite de uso único, e a personalização da marca faz com que a interface corresponda à sua organização ou domínio pessoal.
Principais características de Erugo
Ligações de partilha amigáveis
As partilhas usam URLs legíveis e memoráveis em vez de tokens aleatórios, tornando os links mais fáceis de comunicar verbalmente ou por escrito.
Controlos de palavra-passe e expiração
Proteja qualquer partilha com uma palavra-passe, defina um número máximo de downloads ou agende a expiração automática para que os ficheiros não permaneçam acessíveis indefinidamente.
Reverter carregamentos partilhados
Gerar um link de convite apenas para carregamento para que os convidados possam enviar ficheiros diretamente para o seu servidor sem uma conta ou acesso ao painel de administração.
Notificações de email
Receba alertas quando uma partilha é descarregada ou quando um convidado conclui um carregamento inverso de partilha, sem necessidade de verificação manual.
Marca e temas personalizados
Personalize logótipos, fundos e temas de cor para que a interface de partilha de ficheiros corresponda à sua organização ou marca pessoal.
Por que executar Erugo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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