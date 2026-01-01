Implemente Kimai com um clique.
Plataforma de controlo de tempo gratuita e de código aberto para freelancers, agências e equipas registarem horas faturáveis e gerarem faturas.
Escolha um plano VPS para Kimai
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kimai
O Kimai é uma aplicação madura de controlo de tempo de código aberto, utilizada por freelancers, agências e empresas para registar horas faturáveis, gerir projetos de clientes e produzir faturas precisas. Com uma interface web limpa, suporte multiutilizador e permissões baseadas em funções, escala desde um programador individual a controlar o seu próprio tempo até uma agência a coordenar dezenas de membros da equipa em vários clientes.
Ao contrário das ferramentas de controlo de tempo SaaS que cobram por utilizador, o autoalojamento do Kimai no seu próprio VPS significa que não há custos de subscrição recorrentes e total propriedade dos seus registos de tempo e dados de faturação. Este template inclui MySQL para armazenamento durável e pronto para produção.
Principais características de Kimai
Controlo de Horas Faturáveis
Comece e pare temporizadores ou introduza horas manualmente para qualquer cliente, projeto ou atividade para registos de faturação precisos.
Geração de faturas
Crie faturas diretamente dos registos de tempo sem exportar para uma ferramenta separada.
Relatórios Detalhados
Filtrar relatórios por utilizador, projeto, cliente ou intervalo de datas para compreender a utilização e apoiar a faturação do cliente.
Extensibilidade de Plugins
Estenda o Kimai com plugins da comunidade para fluxos de trabalho personalizados, integrações e formatos de exportação adicionais.
Por que executar Kimai na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion