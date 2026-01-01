O Kimai é uma aplicação madura de controlo de tempo de código aberto, utilizada por freelancers, agências e empresas para registar horas faturáveis, gerir projetos de clientes e produzir faturas precisas. Com uma interface web limpa, suporte multiutilizador e permissões baseadas em funções, escala desde um programador individual a controlar o seu próprio tempo até uma agência a coordenar dezenas de membros da equipa em vários clientes.

Ao contrário das ferramentas de controlo de tempo SaaS que cobram por utilizador, o autoalojamento do Kimai no seu próprio VPS significa que não há custos de subscrição recorrentes e total propriedade dos seus registos de tempo e dados de faturação. Este template inclui MySQL para armazenamento durável e pronto para produção.