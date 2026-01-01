Implemente o GitIngest com uma instalação de um clique.
Ferramenta de desenvolvimento que converte repositórios Git em formatos de texto otimizados prontos para análise de IA e LLM.
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O que pode criar com GitIngest
O GitIngest faz a ponte entre bases de código tradicionais e fluxos de trabalho de desenvolvimento assistidos por IA ao transformar repositórios Git inteiros em texto estruturado e eficiente em tokens que os modelos de linguagem podem processar eficazmente. Extrai código com formatação inteligente, respeita os padrões gitignore e fornece estimativas de contagem de tokens para que os programadores possam planear os custos da API antes de submeter grandes extrações.
O autoalojamento do GitIngest garante que o código-fonte proprietário nunca passa por servidores externos. Ao contrário do serviço público, a sua própria instância não impõe limites de taxa, permitindo o processamento ilimitado de repositórios para equipas com grandes necessidades de desenvolvimento assistido por IA.
Principais características de GitIngest
Conversão de repositório para LLM
Transforma repositórios Git inteiros em texto estruturado otimizado para modelos de linguagem, preservando o contexto do código sem copiar e colar manualmente.
Estimativa de contagem de tokens
Apresenta as contagens de tokens e as estatísticas de tamanho de extração antes de submeter a uma API LLM, ajudando a estimar os custos antecipadamente.
Suporte a repositórios privados
A integração do token de acesso pessoal do GitHub permite o processamento seguro de repositórios privados e proprietários.
Extração seletiva
Extraia diretórios ou módulos específicos para análise de IA focada, em vez de enviar uma base de código grande e completa.
Filtragem inteligente
Exclui automaticamente ficheiros binários e respeita os padrões gitignore para produzir uma saída de texto limpa e relevante.
Por que executar GitIngest na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.