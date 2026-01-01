O GitIngest faz a ponte entre bases de código tradicionais e fluxos de trabalho de desenvolvimento assistidos por IA ao transformar repositórios Git inteiros em texto estruturado e eficiente em tokens que os modelos de linguagem podem processar eficazmente. Extrai código com formatação inteligente, respeita os padrões gitignore e fornece estimativas de contagem de tokens para que os programadores possam planear os custos da API antes de submeter grandes extrações.

O autoalojamento do GitIngest garante que o código-fonte proprietário nunca passa por servidores externos. Ao contrário do serviço público, a sua própria instância não impõe limites de taxa, permitindo o processamento ilimitado de repositórios para equipas com grandes necessidades de desenvolvimento assistido por IA.