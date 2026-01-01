Implemente Pydio Cells com instalação de um clique.
Plataforma de partilha de ficheiros e colaboração de documentos autoalojada, com espaços de trabalho de equipa, ligações públicas e uma interface web moderna.
Escolha um plano VPS para Pydio Cells
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pydio Cells
Pydio Cells é uma plataforma de colaboração de conteúdo autoalojada — o sucessor moderno do PydioShare. Combina partilha segura de ficheiros, espaços de trabalho de equipa, geração de links públicos, pré-visualização de documentos no navegador e controlo de acesso granular por trás de um backend rápido baseado em Go e uma interface web polida que compete diretamente com ofertas comerciais como Box, Dropbox Business e SharePoint.
Autoalojar o Pydio Cells num VPS mantém os seus documentos sensíveis, espaços de trabalho de equipa e links de partilha externos inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador, sem limites de armazenamento e sem plataformas de terceiros que possam alterar os termos ou preços a qualquer momento.
Principais características de Pydio Cells
Espaços de trabalho e funções da equipa
Crie espaços de trabalho por equipa com controlo de acesso granular baseado em funções, para que as pessoas certas vejam as pastas certas sem a gestão manual de permissões.
Links de partilha públicos
Gere ligações partilháveis de download ou upload com palavras-passe opcionais, datas de validade e limites de download – perfeito para enviar ficheiros a clientes externos.
Pré-visualização de ficheiros no navegador
Pré-visualize PDFs, imagens, vídeos, áudio e documentos do Office diretamente no navegador sem fazer o download primeiro ou instalar visualizadores nativos.
Acesso WebDAV e S3
Ligue-se a partir de clientes de sincronização de desktop, aplicações móveis e ferramentas compatíveis com S3 para que o mesmo conteúdo exista em todos os fluxos de trabalho.
Feeds de atividade e pesquisa
Os fluxos de atividade por espaço de trabalho, mais a pesquisa de texto completo em todos os documentos, ajudam as equipas a manterem-se a par do que mudou e a encontrar conteúdo rapidamente.
Por que executar Pydio Cells na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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