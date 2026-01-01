Pydio Cells é uma plataforma de colaboração de conteúdo autoalojada — o sucessor moderno do PydioShare. Combina partilha segura de ficheiros, espaços de trabalho de equipa, geração de links públicos, pré-visualização de documentos no navegador e controlo de acesso granular por trás de um backend rápido baseado em Go e uma interface web polida que compete diretamente com ofertas comerciais como Box, Dropbox Business e SharePoint.

Autoalojar o Pydio Cells num VPS mantém os seus documentos sensíveis, espaços de trabalho de equipa e links de partilha externos inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por utilizador, sem limites de armazenamento e sem plataformas de terceiros que possam alterar os termos ou preços a qualquer momento.