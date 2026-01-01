Deploy Kanboard in one click installation.
Free, open-source Kanban project management with customizable boards, swimlanes, and built-in time tracking.
Escolha um plano VPS para Kanboard
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kanboard
Kanboard is a focused, open-source Kanban project management tool that keeps workflow visualization simple and effective. Teams get customizable boards with swimlanes, work-in-progress limits, task management with subtasks and attachments, time tracking, and built-in analytics — all in a clean interface without unnecessary complexity.
Self-hosting Kanboard on your own VPS means project data, client information, and internal roadmaps stay entirely under your control. There are no per-seat fees, no storage limits, and no vendor lock-in — just a reliable, extensible tool that scales with your team through plugins, webhooks, and a full REST API.
Principais características de Kanboard
Visual Kanban Boards
Customizable columns, swimlanes, and work-in-progress limits give teams clear visibility of workflow bottlenecks and capacity.
Task Management
Manage tasks with subtasks, file attachments, comments, custom fields, time estimates, and automatic recurrence rules.
Built-In Analytics
Cumulative flow diagrams, burn charts, and lead time reports provide data-driven insight into team throughput and process efficiency.
Flexible Authentication
Support LDAP, OAuth, SAML, and two-factor authentication so Kanboard integrates with your existing identity management infrastructure.
Automation & API
Trigger actions automatically based on board events, connect via webhooks, or build custom integrations using the comprehensive REST API.
Por que executar Kanboard na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
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