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Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Vault

O HashiCorp Vault é uma plataforma de gestão de segredos baseada em identidade que centraliza o controlo sobre dados sensíveis — chaves de API, palavras-passe de base de dados, certificados e tokens — em toda a sua infraestrutura. Em vez de dispersar credenciais por ficheiros de configuração e variáveis de ambiente, o Vault fornece uma única fonte fidedigna com registo de auditoria completo de cada evento de acesso.

O Vault suporta segredos dinâmicos gerados a pedido e automaticamente revogados após a utilização, reduzindo drasticamente a exposição a credenciais vazadas ou de longa duração. O autoalojamento do Vault num VPS mantém a sua infraestrutura de segredos inteiramente sob o seu controlo — nenhum fornecedor de cloud tem acesso às suas chaves, trilhos de auditoria ou às aplicações que protegem.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Vault

Segredos Dinâmicos

Gerar credenciais de curta duração para bases de dados e serviços na cloud a pedido — automaticamente revogadas após um TTL configurável, eliminando o risco de segredos vazados de longa duração.

Criptografia como serviço

Cifre e decifre dados da aplicação através da API do Vault sem gerir chaves criptográficas diretamente, mantendo os dados sensíveis protegidos sem alterações na sua camada de armazenamento.

Registo de auditoria completo

Cada leitura, escrita e eliminação de segredo é registada com detalhes completos de identidade e carimbo de data/hora, fornecendo um registo inalterável para auditorias de conformidade e investigações de incidentes.

Múltiplos métodos de autenticação

Autentique-se através de tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM ou contas de serviço Kubernetes, integrando o Vault nas suas pipelines existentes de identidade e implementação.

Aluguer de segredos e TTLs

Os segredos são emitidos com valores de tempo de vida e podem ser renovados ou revogados programaticamente, proporcionando-lhe controlo granular do ciclo de vida sobre cada credencial que o Vault gere.

Por que executar Vault na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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