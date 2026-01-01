O HashiCorp Vault é uma plataforma de gestão de segredos baseada em identidade que centraliza o controlo sobre dados sensíveis — chaves de API, palavras-passe de base de dados, certificados e tokens — em toda a sua infraestrutura. Em vez de dispersar credenciais por ficheiros de configuração e variáveis de ambiente, o Vault fornece uma única fonte fidedigna com registo de auditoria completo de cada evento de acesso.

O Vault suporta segredos dinâmicos gerados a pedido e automaticamente revogados após a utilização, reduzindo drasticamente a exposição a credenciais vazadas ou de longa duração. O autoalojamento do Vault num VPS mantém a sua infraestrutura de segredos inteiramente sob o seu controlo — nenhum fornecedor de cloud tem acesso às suas chaves, trilhos de auditoria ou às aplicações que protegem.