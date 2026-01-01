Implemente o Vault numa instalação com um clique.
Plataforma de gestão de segredos padrão da indústria para o armazenamento, acesso e rotação seguros de credenciais e certificados sensíveis.
Escolha um plano VPS para Vault
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vault
O HashiCorp Vault é uma plataforma de gestão de segredos baseada em identidade que centraliza o controlo sobre dados sensíveis — chaves de API, palavras-passe de base de dados, certificados e tokens — em toda a sua infraestrutura. Em vez de dispersar credenciais por ficheiros de configuração e variáveis de ambiente, o Vault fornece uma única fonte fidedigna com registo de auditoria completo de cada evento de acesso.
O Vault suporta segredos dinâmicos gerados a pedido e automaticamente revogados após a utilização, reduzindo drasticamente a exposição a credenciais vazadas ou de longa duração. O autoalojamento do Vault num VPS mantém a sua infraestrutura de segredos inteiramente sob o seu controlo — nenhum fornecedor de cloud tem acesso às suas chaves, trilhos de auditoria ou às aplicações que protegem.
Principais características de Vault
Segredos Dinâmicos
Gerar credenciais de curta duração para bases de dados e serviços na cloud a pedido — automaticamente revogadas após um TTL configurável, eliminando o risco de segredos vazados de longa duração.
Criptografia como serviço
Cifre e decifre dados da aplicação através da API do Vault sem gerir chaves criptográficas diretamente, mantendo os dados sensíveis protegidos sem alterações na sua camada de armazenamento.
Registo de auditoria completo
Cada leitura, escrita e eliminação de segredo é registada com detalhes completos de identidade e carimbo de data/hora, fornecendo um registo inalterável para auditorias de conformidade e investigações de incidentes.
Múltiplos métodos de autenticação
Autentique-se através de tokens, AppRole, GitHub, AWS IAM ou contas de serviço Kubernetes, integrando o Vault nas suas pipelines existentes de identidade e implementação.
Aluguer de segredos e TTLs
Os segredos são emitidos com valores de tempo de vida e podem ser renovados ou revogados programaticamente, proporcionando-lhe controlo granular do ciclo de vida sobre cada credencial que o Vault gere.
Por que executar Vault na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.