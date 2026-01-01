BugSink é uma plataforma de monitorização de erros autoalojada que captura, agrupa e apresenta exceções de aplicação nos seus serviços em tempo real. Construído com Django e Python, fornece os rastreios de pilha, o contexto de erro e a deduplicação de que as equipas de desenvolvimento precisam para diagnosticar e resolver problemas rapidamente — sem enviar informação de depuração sensível para um serviço de terceiros.

O autoalojamento no seu próprio VPS elimina o preço por volume de erros, remove preocupações com a residência de dados para indústrias regulamentadas e permite integrar a monitorização de erros diretamente com a sua infraestrutura existente. Esta implementação emparelha o BugSink com o MySQL para armazenamento durável de erros e cria um utilizador administrador automaticamente no primeiro arranque.