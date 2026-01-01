Implemente BugSink com instalação de um clique.
Plataforma de monitorização de erros autoalojada para monitorizar exceções de aplicações com controlo total sobre dados de depuração sensíveis.
Escolha um plano VPS para BugSink
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com BugSink
BugSink é uma plataforma de monitorização de erros autoalojada que captura, agrupa e apresenta exceções de aplicação nos seus serviços em tempo real. Construído com Django e Python, fornece os rastreios de pilha, o contexto de erro e a deduplicação de que as equipas de desenvolvimento precisam para diagnosticar e resolver problemas rapidamente — sem enviar informação de depuração sensível para um serviço de terceiros.
O autoalojamento no seu próprio VPS elimina o preço por volume de erros, remove preocupações com a residência de dados para indústrias regulamentadas e permite integrar a monitorização de erros diretamente com a sua infraestrutura existente. Esta implementação emparelha o BugSink com o MySQL para armazenamento durável de erros e cria um utilizador administrador automaticamente no primeiro arranque.
Principais características de BugSink
Agrupamento Automático de Erros
Desduplica e agrupa exceções semelhantes para que a sua equipa veja um problema acionável em vez de milhares de alertas idênticos a inundar o painel de controlo.
Rastos de Pilha Detalhados
Captura rastreios de pilha completos com contexto de origem e estado das variáveis no momento de cada erro, fornecendo aos programadores tudo o que é necessário para reproduzir e corrigir erros.
Suporte para SDK multi-idioma
Integra-se com SDKs populares em várias linguagens de programação e frameworks para que possa canalizar os erros de todos os seus serviços para um único local.
Notificações em Tempo Real
Os alertas são acionados no momento em que novos tipos de erro são detetados, permitindo que as equipas respondam antes que os problemas se agravem e afetem mais utilizadores.
Soberania de Dados Completa
Todos os dados de erro, rastreios de pilha e contexto do utilizador permanecem no seu VPS, satisfazendo os requisitos de conformidade e impedindo que informação sensível saia da sua infraestrutura.
Por que executar BugSink na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.