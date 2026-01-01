Implemente o PgHero com uma instalação de um clique.
Painel de desempenho PostgreSQL de código aberto para monitorização de consultas, índices e saúde da base de dados em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PgHero
O PgHero é um painel de desempenho de código aberto construído especificamente para PostgreSQL. Ele revela consultas lentas, índices não utilizados, tabelas inchadas, índices duplicados, restrições inválidas e contagens de conexões numa interface web limpa — sem necessidade de conhecimentos de base de dados para ler o que mostra. Cada métrica é específica do PostgreSQL, por isso o painel vai direto à informação que importa para otimização e resolução de problemas.
A auto-hospedagem do PgHero significa que as suas credenciais de base de dados e padrões de consulta nunca saem da sua infraestrutura. Ligue-o a qualquer instância PostgreSQL — um contentor no mesmo VPS, uma base de dados gerida remotamente, ou múltiplas bases de dados de uma só vez — e obtenha um painel de monitorização persistente acessível através do seu navegador.
Principais características de PgHero
Deteção de consultas lentas
O PgHero classifica as consultas pelo tempo total e médio de execução para que possa identificar imediatamente quais as consultas que estão a degradar o desempenho da aplicação.
Análise de índice
Identifica índices não utilizados, duplicados e em falta para que possa limpar o inchaço de índices e adicionar os índices que realmente irão acelerar a sua carga de trabalho.
Monitorização de espaço e inchaço
Mostra os tamanhos de tabelas e índices com contagens de tuplos mortos, para que saiba quando é necessário um VACUUM ou REINDEX antes que o espaço se torne um problema.
Monitorização da ligação
Monitoriza as ligações ativas por utilizador, base de dados e estado para que possa detetar fugas de ligação e esgotamento do pool antes que causem interrupções.
Estatísticas históricas de consultas
Captura estatísticas de consulta ao longo do tempo e exibe-as com um seletor de intervalo de tempo, facilitando a correlação de regressões de desempenho com implementações ou alterações de carga.
Por que executar PgHero na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.