O PgHero é um painel de desempenho de código aberto construído especificamente para PostgreSQL. Ele revela consultas lentas, índices não utilizados, tabelas inchadas, índices duplicados, restrições inválidas e contagens de conexões numa interface web limpa — sem necessidade de conhecimentos de base de dados para ler o que mostra. Cada métrica é específica do PostgreSQL, por isso o painel vai direto à informação que importa para otimização e resolução de problemas.

A auto-hospedagem do PgHero significa que as suas credenciais de base de dados e padrões de consulta nunca saem da sua infraestrutura. Ligue-o a qualquer instância PostgreSQL — um contentor no mesmo VPS, uma base de dados gerida remotamente, ou múltiplas bases de dados de uma só vez — e obtenha um painel de monitorização persistente acessível através do seu navegador.