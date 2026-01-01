Implemente o RStudio Server com instalação de um clique.
IDE R baseado no navegador para computação estatística, análise de dados e visualização sem instalação local.
Escolha um plano VPS para RStudio Server
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com RStudio Server
O RStudio Server é a versão baseada na web do RStudio IDE, o ambiente de desenvolvimento mais utilizado para a linguagem de programação R. Funciona inteiramente num navegador, dando a cientistas de dados, estatísticos e investigadores o mesmo ambiente R rico em funcionalidades que teriam num computador de secretária local – editor de scripts, consola, visualizador de gráficos, gestor de pacotes e inspetor de ambiente – sem exigir que o R ou o RStudio sejam instalados na máquina de cada utilizador.
O alojamento próprio do RStudio Server num VPS dá à sua equipa um ambiente R persistente, suportado por CPU e memória dedicados. Análises, instalações de pacotes e grandes conjuntos de dados permanecem no servidor em vez de consumir recursos da máquina local, tornando prático executar cargas de trabalho R intensivas em computação a partir de qualquer dispositivo.
Principais características de RStudio Server
IDE R completo no navegador
A interface completa do RStudio – editor de scripts, consola, explorador de ambiente e visualizador de gráficos – executa no seu navegador, sem necessidade de instalação local do R.
Cadernos R Markdown
Crie e renderize documentos R Markdown que combinam código, resultados e prosa em relatórios HTML, PDF ou Word reproduzíveis com um único clique.
Desenvolvimento de apps Shiny
Construa e pré-visualize aplicações web interativas Shiny diretamente a partir do editor com um painel de pré-visualização em tempo real para uma iteração rápida.
Gestão de pacotes
Instale e gira pacotes R do CRAN, Bioconductor e GitHub diretamente do IDE com resolução automática de dependências.
Integração Git integrada
Controle de versão de scripts, análises e projetos com suporte integrado para Git e SVN sem sair do IDE.
Por que executar RStudio Server na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.