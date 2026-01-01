O RStudio Server é a versão baseada na web do RStudio IDE, o ambiente de desenvolvimento mais utilizado para a linguagem de programação R. Funciona inteiramente num navegador, dando a cientistas de dados, estatísticos e investigadores o mesmo ambiente R rico em funcionalidades que teriam num computador de secretária local – editor de scripts, consola, visualizador de gráficos, gestor de pacotes e inspetor de ambiente – sem exigir que o R ou o RStudio sejam instalados na máquina de cada utilizador.

O alojamento próprio do RStudio Server num VPS dá à sua equipa um ambiente R persistente, suportado por CPU e memória dedicados. Análises, instalações de pacotes e grandes conjuntos de dados permanecem no servidor em vez de consumir recursos da máquina local, tornando prático executar cargas de trabalho R intensivas em computação a partir de qualquer dispositivo.