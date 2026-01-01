Implemente o Logto com instalação em um clique.
Plataforma abrangente de identidade e autenticação com suporte para OAuth 2.0, OIDC e SSO empresarial.
Escolha um plano VPS para Logto
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Logto
O Logto é uma plataforma moderna de gestão de identidade e acesso que fornece uma infraestrutura de autenticação completa para aplicações web, móveis e de API. Implementa OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML de forma nativa, com componentes de IU de início de sessão pré-construídos, integrações de login social, MFA e controlo de acesso baseado em funções — para que as equipas possam adicionar autenticação de nível de produção sem a construir do zero.
A auto-hospedagem do Logto no seu VPS oferece utilizadores ilimitados a um custo fixo, total soberania de dados sobre credenciais e dados de sessão, e a flexibilidade para cumprir requisitos de residência de dados ou conformidade que os serviços de autenticação de terceiros não conseguem satisfazer.
Principais características de Logto
OAuth 2.0 e OIDC
Protocolos padrão do setor para proteger aplicações e APIs sem escrever lógica de autenticação personalizada.
Integrações de Login Social
Adicione Google, GitHub, Microsoft e dezenas de outros fornecedores sociais a qualquer aplicação com configuração mínima.
Autenticação de múltiplos fatores
Proteja as contas com autenticação multifator TOTP, SMS e OTP por email e fluxos de início de sessão sem palavra-passe.
Controlo de Acesso Baseado em Funções
Defina funções, permissões e âmbitos para controlar exatamente o que cada utilizador ou aplicação pode aceder.
Gestão da Organização
Suporte para aplicações SaaS multi-inquilino com estruturas de organização e equipa incorporadas com SSO por organização.
Por que executar Logto na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.