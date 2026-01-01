O Logto é uma plataforma moderna de gestão de identidade e acesso que fornece uma infraestrutura de autenticação completa para aplicações web, móveis e de API. Implementa OAuth 2.0, OpenID Connect e SAML de forma nativa, com componentes de IU de início de sessão pré-construídos, integrações de login social, MFA e controlo de acesso baseado em funções — para que as equipas possam adicionar autenticação de nível de produção sem a construir do zero.

A auto-hospedagem do Logto no seu VPS oferece utilizadores ilimitados a um custo fixo, total soberania de dados sobre credenciais e dados de sessão, e a flexibilidade para cumprir requisitos de residência de dados ou conformidade que os serviços de autenticação de terceiros não conseguem satisfazer.