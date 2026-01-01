ErsatzTV é uma plataforma de código aberto e auto-hospedada que transforma uma biblioteca de multimédia pessoal — Plex, Jellyfin, Emby, ou ficheiros locais — em canais de TV ao vivo, com programação personalizada e um guia de programação eletrónico real. Os canais são transmitidos como listas de reprodução M3U/HLS que qualquer cliente compatível com IPTV pode sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes e aplicações móveis.

Hospedar o ErsatzTV no seu próprio VPS oferece-lhe uma substituição privada do cabo clássico, construída inteiramente a partir de multimédia que já possui, sem subscrever um serviço de streaming ou ser interrompido por anúncios. Programe maratonas temáticas, rotações estilo noticiário, canais de videoclipes ou blocos de programação infantil, e depois assista-os em qualquer dispositivo que suporte IPTV.