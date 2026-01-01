Implemente o ErsatzTV com instalação de um clique.
Servidor IPTV autoalojado que transforma uma biblioteca de multimédia pessoal em canais de TV ao vivo personalizados 24/7 com guia de programação eletrónico.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ErsatzTV
ErsatzTV é uma plataforma de código aberto e auto-hospedada que transforma uma biblioteca de multimédia pessoal — Plex, Jellyfin, Emby, ou ficheiros locais — em canais de TV ao vivo, com programação personalizada e um guia de programação eletrónico real. Os canais são transmitidos como listas de reprodução M3U/HLS que qualquer cliente compatível com IPTV pode sintonizar: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TVs, set-top boxes e aplicações móveis.
Hospedar o ErsatzTV no seu próprio VPS oferece-lhe uma substituição privada do cabo clássico, construída inteiramente a partir de multimédia que já possui, sem subscrever um serviço de streaming ou ser interrompido por anúncios. Programe maratonas temáticas, rotações estilo noticiário, canais de videoclipes ou blocos de programação infantil, e depois assista-os em qualquer dispositivo que suporte IPTV.
Principais características de ErsatzTV
Canais personalizados 24/7
Construa qualquer número de canais em direto combinando coleções, listas de reprodução e regras de agendamento em transmissões 24 horas por dia.
IPTV e saída EPG
Exponha os canais como listas de reprodução M3U com um guia de programação eletrónico XMLTV completo para que qualquer cliente IPTV sintonize como se fosse televisão por cabo.
Plex / Jellyfin / Emby
Ligue-se diretamente às bibliotecas de servidor de multimédia existentes ou analise pastas locais para que o mesmo conteúdo multimédia alimente as aplicações VOD e os seus canais de TV.
Transcodificação de hardware
Aceleração opcional NVENC, QSV, VAAPI, AMF e VideoToolbox para manter a utilização do CPU controlável ao servir transmissões em direto.
Marcas d'água e vinhetas
Sobreponha marcas d'água do canal, insira bumpers e introduções, e interrompa a programação com intertítulos personalizados para uma sensação de canal real.
Canais de videoclipes
Misture vídeos de música e áudio em canais cronológicos ou temáticos, com exibição da capa e agendamento impulsionado por metadados.
Por que executar ErsatzTV na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.