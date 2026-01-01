O Planka é uma aplicação de quadro Kanban de código aberto e gratuita, construída para grupos de trabalho que precisam de uma alternativa simples e autoalojada ao Trello. Com atualizações em tempo real, gestão de cartões de arrastar e largar e uma interface limpa, o Planka ajuda as equipas a organizar projetos, acompanhar tarefas e colaborar sem depender de plataformas SaaS proprietárias ou pagar taxas de subscrição por utilizador.

Autoalojar o Planka no seu próprio VPS mantém todos os dados do projeto, anexos e comunicações da equipa sob o seu controlo. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e integração Traefik para acesso HTTPS seguro. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que configurar durante a implementação.