Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Escolha um plano VPS para Planka
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Planka
O Planka é uma aplicação de quadro Kanban de código aberto e gratuita, construída para grupos de trabalho que precisam de uma alternativa simples e autoalojada ao Trello. Com atualizações em tempo real, gestão de cartões de arrastar e largar e uma interface limpa, o Planka ajuda as equipas a organizar projetos, acompanhar tarefas e colaborar sem depender de plataformas SaaS proprietárias ou pagar taxas de subscrição por utilizador.
Autoalojar o Planka no seu próprio VPS mantém todos os dados do projeto, anexos e comunicações da equipa sob o seu controlo. Esta implementação inclui PostgreSQL para armazenamento de dados fiável e integração Traefik para acesso HTTPS seguro. Uma conta de administrador é criada automaticamente no primeiro lançamento com as credenciais que configurar durante a implementação.
Principais características de Planka
Quadros kanban em tempo real
As alterações aparecem instantaneamente para todos os membros da equipa com atualizações em tempo real impulsionadas por ligações WebSocket.
Drag-and-drop cards
Mova tarefas entre listas e reordene prioridades com interações intuitivas de arrastar e largar.
File attachments
Anexe ficheiros e imagens diretamente aos cartões para manter os ativos do projeto organizados juntamente com as tarefas.
Comentários da tarefa
Discuta tarefas com membros da equipa através de comentários nos cartões com notificações em tempo real.
Labels and due dates
Categorize cartões com etiquetas coloridas e defina datas limite para acompanhar os prazos em todos os projetos.
Quadros de multiprojetos
Organize o trabalho em vários projetos com quadros separados, cada um com as suas próprias listas e membros.
Por que executar Planka na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion