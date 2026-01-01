Colanode é um espaço de trabalho de colaboração de código aberto tudo-em-um, construído em torno de uma arquitetura local-first. Combina chat de equipa em tempo real, páginas e wikis de texto formatado, bases de dados personalizáveis com vistas de tabela, kanban e calendário, e gestão de ficheiros — cobrindo o mesmo terreno que o Slack e o Notion numa única ferramenta que controla totalmente.

Cada alteração é primeiro guardada numa base de dados SQLite local e sincronizada com o servidor em segundo plano, para que a aplicação permaneça responsiva em ligações instáveis e continue a funcionar offline. Edições concorrentes em páginas e registos de bases de dados são unidas com CRDTs alimentados por Yjs, eliminando conflitos quando os colegas de equipa editam ao mesmo tempo. O autoalojamento mantém cada mensagem, documento e ficheiro na infraestrutura que possui, sem taxas por utilizador.