Implemente o Colanode com instalação de um clique.
Alternativa de código aberto com foco local ao Slack e ao Notion, que combina chat, páginas e bases de dados num único espaço de trabalho.
Escolha um plano VPS para Colanode
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Colanode
Colanode é um espaço de trabalho de colaboração de código aberto tudo-em-um, construído em torno de uma arquitetura local-first. Combina chat de equipa em tempo real, páginas e wikis de texto formatado, bases de dados personalizáveis com vistas de tabela, kanban e calendário, e gestão de ficheiros — cobrindo o mesmo terreno que o Slack e o Notion numa única ferramenta que controla totalmente.
Cada alteração é primeiro guardada numa base de dados SQLite local e sincronizada com o servidor em segundo plano, para que a aplicação permaneça responsiva em ligações instáveis e continue a funcionar offline. Edições concorrentes em páginas e registos de bases de dados são unidas com CRDTs alimentados por Yjs, eliminando conflitos quando os colegas de equipa editam ao mesmo tempo. O autoalojamento mantém cada mensagem, documento e ficheiro na infraestrutura que possui, sem taxas por utilizador.
Principais características de Colanode
Sincronização local em primeiro lugar
As alterações são escritas primeiro numa base de dados SQLite local e sincronizadas em segundo plano, para que a aplicação permaneça rápida offline e recupere automaticamente quando o servidor se reconectar.
Chat de equipa em tempo real
Canais persistentes e mensagens diretas mantêm as conversas da equipa organizadas juntamente com os seus documentos e os dados do projeto no mesmo espaço de trabalho.
Páginas de texto formatado
Um editor baseado em blocos para documentos, wikis e notas – semelhante ao Notion – com incorporações, blocos de código e hierarquias de páginas aninhadas para conhecimento estruturado.
Bases de dados personalizadas
Estruture informações com campos personalizados e alterne entre vistas de tabela, kanban e calendário, substituindo a necessidade de uma ferramenta separada de acompanhamento de projetos ou de folha de cálculo.
Edição sem conflitos
CRDTs alimentados por Yjs permitem que várias pessoas editem a mesma página ou registo em simultâneo, sem sobrescrever alterações ou exigir resolução manual de conflitos.
Por que executar Colanode na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.