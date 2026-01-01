O Dkron é um sistema de agendamento de tarefas distribuído de código aberto, escrito em Go, que substitui o cron tradicional por uma alternativa tolerante a falhas e consciente de cluster. Ao contrário do cron de um único host, o Dkron utiliza o protocolo de consenso Raft e uma camada de membros baseada em gossip para que as tarefas continuem a ser executadas mesmo quando nós individuais falham, eliminando o ponto único de falha que afeta os crontabs clássicos.

A auto-hospedagem do Dkron no seu próprio VPS mantém os agendamentos, o histórico de execução e os payloads das tarefas sob o seu controlo, enquanto expõe uma interface web integrada, uma API REST e executores HTTP/shell para executar scripts, webhooks e comandos externos. O motor de armazenamento incluído elimina a necessidade de qualquer base de dados externa, tornando a implementação um único contentor com um volume de dados persistente para o estado Raft e o histórico de tarefas.