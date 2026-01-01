Implemente o Dkron com um clique.
Agendador de tarefas distribuído e tolerante a falhas, com uma interface web e clustering integrado para cargas de trabalho cron altamente fiáveis.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Dkron
O Dkron é um sistema de agendamento de tarefas distribuído de código aberto, escrito em Go, que substitui o cron tradicional por uma alternativa tolerante a falhas e consciente de cluster. Ao contrário do cron de um único host, o Dkron utiliza o protocolo de consenso Raft e uma camada de membros baseada em gossip para que as tarefas continuem a ser executadas mesmo quando nós individuais falham, eliminando o ponto único de falha que afeta os crontabs clássicos.
A auto-hospedagem do Dkron no seu próprio VPS mantém os agendamentos, o histórico de execução e os payloads das tarefas sob o seu controlo, enquanto expõe uma interface web integrada, uma API REST e executores HTTP/shell para executar scripts, webhooks e comandos externos. O motor de armazenamento incluído elimina a necessidade de qualquer base de dados externa, tornando a implementação um único contentor com um volume de dados persistente para o estado Raft e o histórico de tarefas.
Principais características de Dkron
Agendamento tolerante a falhas
O consenso baseado em Raft mantém as suas tarefas cron a funcionar através de falhas de nós, reinícios e problemas de rede sem intervenção manual.
UI web integrada
Gerir tarefas, inspecionar o histórico de execução e acionar execuções a partir de uma interface de navegador limpa, sem escrever ficheiros crontab manualmente.
REST API e webhooks
Crie, atualize e acione tarefas programaticamente a partir de pipelines de CI, scripts ou sistemas externos através de uma API HTTP versionada.
Executores Plugáveis
Execute comandos shell, pedidos HTTP, chamadas gRPC ou mensagens NATS como tarefas agendadas utilizando os plugins de executor incorporados.
Motor de armazenamento nativo
O armazenamento baseado em BoltDB é fornecido com o binário, eliminando a necessidade de bases de dados externas como etcd, Consul ou PostgreSQL.
Arquitetura pronta para cluster
Comece como um único nó e escale horizontalmente ao adicionar servidores e agentes adicionais à medida que a sua carga de trabalho aumenta.
Por que executar Dkron na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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