Implemente o Pulsarr com instalação de um clique.
Monitor de lista de visualização do Plex em tempo real que sincroniza com Sonarr e Radarr com regras inteligentes de encaminhamento de conteúdo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Pulsarr
O Pulsarr faz a ponte entre as listas de reprodução do Plex e o Sonarr e o Radarr, transformando cada toque em "Adicionar à Lista de Reprodução" dentro da aplicação Plex num pedido de download automatizado — sem um segundo front-end, sem logins separados e sem convites por utilizador. Monitoriza o Plex em tempo real para utilizadores do Plex Pass e recorre a sondagens faseadas para todos os outros, depois encaminha cada título para a instância correta do Sonarr ou Radarr com base nas regras que definir.
Alojar o Pulsarr por conta própria no seu próprio VPS mantém os dados das listas de reprodução, as permissões de utilizador e as chaves API arr sob o seu controlo. Os fluxos de trabalho de aprovação, as quotas por utilizador, as notificações do Discord e a sincronização de etiquetas do Plex funcionam continuamente sem depender de um servidor doméstico permanecer online.
Principais características de Pulsarr
Sincronização em tempo real da lista de observação
Adições à lista de observação de utilizadores Plex Pass desencadeiam pedidos instantâneos do Sonarr ou Radarr, com uma sondagem faseada a abranger contas que não são Pass.
Encaminhamento inteligente de conteúdo
Crie regras E/OU utilizando género, utilizador, idioma, ano, certificação, classificações ou serviço de streaming para encaminhar conteúdo para a instância arr correta.
Aprovação e quotas
Reter pedidos para aprovação do administrador e aplicar limites diários, semanais ou mensais por utilizador para manter as filas de download sob controlo.
Integração de bot do Discord
Gira aprovações, veja o estado dos pedidos e desencadeie ações diretamente do Discord usando comandos slash interativos.
Suporte multi-instância
Distribua conteúdo por várias instâncias Sonarr e Radarr com marcação sincronizada para que saiba sempre qual utilizador solicitou o quê.
Notificações flexíveis
Envie atualizações através de notificações push móveis do Plex, Discord, webhooks, ou mais de 80 serviços via Apprise quando o conteúdo chega à sua biblioteca.
Por que executar Pulsarr na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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