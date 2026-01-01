O Pulsarr faz a ponte entre as listas de reprodução do Plex e o Sonarr e o Radarr, transformando cada toque em "Adicionar à Lista de Reprodução" dentro da aplicação Plex num pedido de download automatizado — sem um segundo front-end, sem logins separados e sem convites por utilizador. Monitoriza o Plex em tempo real para utilizadores do Plex Pass e recorre a sondagens faseadas para todos os outros, depois encaminha cada título para a instância correta do Sonarr ou Radarr com base nas regras que definir.

Alojar o Pulsarr por conta própria no seu próprio VPS mantém os dados das listas de reprodução, as permissões de utilizador e as chaves API arr sob o seu controlo. Os fluxos de trabalho de aprovação, as quotas por utilizador, as notificações do Discord e a sincronização de etiquetas do Plex funcionam continuamente sem depender de um servidor doméstico permanecer online.