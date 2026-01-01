PhotoPrism é uma plataforma de gestão de fotos que prioriza a privacidade e que usa inteligência artificial para classificar, etiquetar e pesquisar automaticamente toda a sua coleção de fotos. O reconhecimento facial, a deteção de objetos e a organização baseada na localização funcionam localmente no seu servidor — as suas fotos nunca saem do seu hardware.

Alojar o PhotoPrism no seu próprio VPS dá-lhe uma alternativa poderosa ao Google Fotos e ao iCloud que escala para milhões de imagens, suporta ficheiros RAW e vídeo 4K, e mantém cada memória sob o seu controlo total, sem limites de armazenamento impostos por um plano de subscrição de terceiros.