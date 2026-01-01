Implemente o PhotoPrism com instalação de um clique.
Aplicação de gestão de fotos com tecnologia de IA que organiza, etiqueta e pesquisa automaticamente a sua biblioteca de fotos, sem carregar para nuvens de terceiros.
Escolha um plano VPS para PhotoPrism
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com PhotoPrism
PhotoPrism é uma plataforma de gestão de fotos que prioriza a privacidade e que usa inteligência artificial para classificar, etiquetar e pesquisar automaticamente toda a sua coleção de fotos. O reconhecimento facial, a deteção de objetos e a organização baseada na localização funcionam localmente no seu servidor — as suas fotos nunca saem do seu hardware.
Alojar o PhotoPrism no seu próprio VPS dá-lhe uma alternativa poderosa ao Google Fotos e ao iCloud que escala para milhões de imagens, suporta ficheiros RAW e vídeo 4K, e mantém cada memória sob o seu controlo total, sem limites de armazenamento impostos por um plano de subscrição de terceiros.
Principais características de PhotoPrism
Marcação com tecnologia de IA
Classifica automaticamente as fotos por assunto, cena e objetos utilizando aprendizagem automática no dispositivo – sem necessidade de processamento na nuvem.
Reconhecimento facial
Agrupa as fotos pelas pessoas nelas para que possa encontrar instantaneamente cada fotografia de um membro da família ou amigo em toda a sua biblioteca.
Pesquisa Poderosa
Encontre fotos com consultas em linguagem natural como "pôr do sol na praia" ou filtre por data, câmara, localização e etiquetas detetadas automaticamente em simultâneo.
Suporte para RAW e Vídeo
Lida com ficheiros RAW de câmaras profissionais, HEIF de iPhones e vídeo 4K com transcodificação automática para reprodução no navegador.
Localização e Vista do Mapa
Plota fotos georreferenciadas num mapa interativo e agrupa-as automaticamente por localização para navegação geográfica.
Por que executar PhotoPrism na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.