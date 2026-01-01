O OpenBao é um fork de código aberto e impulsionado pela comunidade do HashiCorp Vault, construído para fornecer gestão de segredos segura e centralizada para equipas e aplicações. Permite armazenar, aceder e rodar segredos dinâmicos, chaves de encriptação e credenciais através de uma API unificada, sem dispersar dados sensíveis por ficheiros de configuração ou variáveis de ambiente.

Alojar o OpenBao no seu próprio VPS significa que os seus segredos nunca saem da sua infraestrutura — não há limites de utilização, não há dependência de fornecedor, e não há risco de um fornecedor SaaS aceder às suas credenciais. Obtém o conjunto completo de funcionalidades compatíveis com o Vault sob o seu controlo.