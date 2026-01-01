Implemente o OpenBao com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de segredos de código aberto para armazenar de forma segura chaves de API, palavras-passe, certificados e outros dados sensíveis.
Escolha um plano VPS para OpenBao
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenBao
O OpenBao é um fork de código aberto e impulsionado pela comunidade do HashiCorp Vault, construído para fornecer gestão de segredos segura e centralizada para equipas e aplicações. Permite armazenar, aceder e rodar segredos dinâmicos, chaves de encriptação e credenciais através de uma API unificada, sem dispersar dados sensíveis por ficheiros de configuração ou variáveis de ambiente.
Alojar o OpenBao no seu próprio VPS significa que os seus segredos nunca saem da sua infraestrutura — não há limites de utilização, não há dependência de fornecedor, e não há risco de um fornecedor SaaS aceder às suas credenciais. Obtém o conjunto completo de funcionalidades compatíveis com o Vault sob o seu controlo.
Principais características de OpenBao
Segredos dinâmicos
Gerar credenciais de curta duração a pedido para bases de dados e fornecedores de cloud, automaticamente revogadas quando já não são necessárias.
Armazenamento chave-valor encriptado
Armazene segredos arbitrários em repouso com encriptação AES-256-GCM para que valores sensíveis nunca sejam expostos em disco.
Controlo de acesso granular
Defina regras de acesso baseadas em políticas que restringem quais serviços e utilizadores podem ler, escrever ou listar caminhos secretos específicos.
Múltiplos métodos de autenticação
Autentique aplicações e utilizadores através de tokens, userpass, AppRole, LDAP, JWT e outros métodos sem alterar o seu fluxo de trabalho.
Registo de auditoria completo
Cada pedido e resposta é registado em registos de auditoria à prova de adulteração, proporcionando um rasto completo para conformidade e resposta a incidentes.
HTTP API e CLI
Integre a recuperação de segredos em qualquer linguagem ou pipeline utilizando a API REST ou a CLI bao multiplataforma.
Por que executar OpenBao na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.