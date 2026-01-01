Implemente EdgeDB com instalação em um clique.
Base de dados grafo-relacional de próxima geração construída sobre PostgreSQL com uma linguagem de consulta moderna e modelo de dados intuitivo.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com EdgeDB
O EdgeDB é uma base de dados de código aberto que reimagina o paradigma relacional. Construído sobre o motor comprovado do PostgreSQL, introduz um rico modelo de dados objeto-relacional, herança de esquema e EdgeQL — uma linguagem de consulta concebida para ser mais expressiva e segura do que o SQL. Os programadores beneficiam de propriedades calculadas, propriedades de ligação e ferramentas de migração incorporadas que eliminam a gestão manual de esquemas.
O autoalojamento do EdgeDB no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a configuração da base de dados, alocação de recursos e residência de dados. Pode ajustar as definições do PostgreSQL para corresponder à sua carga de trabalho, implementar estratégias de backup personalizadas e integrar-se com a sua infraestrutura sem as restrições dos serviços de base de dados geridos.
Principais características de EdgeDB
EdgeQL Linguagem de Consulta
Uma alternativa moderna ao SQL com sintaxe intuitiva, expressões compuníveis e poderosa travessia de grafo de objetos que elimina consultas complexas de múltiplas junções.
Modelo Objeto-Relacional
Defina esquemas utilizando tipos de objeto com herança e propriedades calculadas, reduzindo o desfasamento de impedância entre o código da aplicação e a camada da base de dados.
Migrações Automáticas
Gere e aplique migrações de esquema automaticamente a partir das suas definições de esquema, eliminando scripts ALTER TABLE escritos à mão e o desvio de migração.
UI de Administração Web
Interface incorporada baseada em navegador para exploração de esquemas, consultas interativas e visualização de dados sem instalar ferramentas adicionais.
Bibliotecas de Cliente com Tipagem Segura
Construtores de consulta oficiais para TypeScript, Python e Go geram código de acesso à base de dados totalmente seguro em termos de tipo diretamente do seu esquema EdgeDB.
Por que executar EdgeDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.