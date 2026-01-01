O EdgeDB é uma base de dados de código aberto que reimagina o paradigma relacional. Construído sobre o motor comprovado do PostgreSQL, introduz um rico modelo de dados objeto-relacional, herança de esquema e EdgeQL — uma linguagem de consulta concebida para ser mais expressiva e segura do que o SQL. Os programadores beneficiam de propriedades calculadas, propriedades de ligação e ferramentas de migração incorporadas que eliminam a gestão manual de esquemas.

O autoalojamento do EdgeDB no seu próprio VPS oferece controlo total sobre a configuração da base de dados, alocação de recursos e residência de dados. Pode ajustar as definições do PostgreSQL para corresponder à sua carga de trabalho, implementar estratégias de backup personalizadas e integrar-se com a sua infraestrutura sem as restrições dos serviços de base de dados geridos.