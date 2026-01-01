Paisa é um rastreador de finanças pessoais autoalojado, construído sobre o modelo de contabilidade de dupla entrada. Oferece uma imagem precisa e completa das suas finanças – ativos, passivos, rendimentos, despesas e património líquido – rastreados usando ficheiros de diário de texto simples que possui na totalidade. Ao contrário das aplicações financeiras baseadas na nuvem, todos os seus dados permanecem no seu próprio servidor, sem taxas de subscrição e sem que terceiros acedam aos seus registos financeiros.

A interface web transforma o seu diário de contabilidade em painéis interativos: detalhes de despesas por categoria, gráficos de alocação de ativos, projeções de objetivos de reforma e acompanhamento do retorno de investimentos para fundos mútuos e ações. O suporte a várias moedas gere finanças distribuídas por diferentes países ou classes de ativos.