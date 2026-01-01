Implemente o Paisa com uma instalação de um clique.
Rastreador de finanças pessoais de código aberto que utiliza contabilidade de dupla entrada para uma visibilidade completa sobre ativos, despesas e património líquido.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Paisa
Paisa é um rastreador de finanças pessoais autoalojado, construído sobre o modelo de contabilidade de dupla entrada. Oferece uma imagem precisa e completa das suas finanças – ativos, passivos, rendimentos, despesas e património líquido – rastreados usando ficheiros de diário de texto simples que possui na totalidade. Ao contrário das aplicações financeiras baseadas na nuvem, todos os seus dados permanecem no seu próprio servidor, sem taxas de subscrição e sem que terceiros acedam aos seus registos financeiros.
A interface web transforma o seu diário de contabilidade em painéis interativos: detalhes de despesas por categoria, gráficos de alocação de ativos, projeções de objetivos de reforma e acompanhamento do retorno de investimentos para fundos mútuos e ações. O suporte a várias moedas gere finanças distribuídas por diferentes países ou classes de ativos.
Principais características de Paisa
Contabilidade de dupla entrada
Cada transação é registada com entradas de débito e crédito correspondentes, proporcionando-lhe um controlo matematicamente preciso que deteta erros automaticamente.
Painel de controlo do património líquido
Uma única vista agrega todos os ativos e passivos ao longo do tempo, mostrando como a posição financeira geral se altera mês a mês.
Acompanhamento do retorno do investimento
Acompanhe o desempenho de fundos de investimento e ações com cálculos XIRR para que saiba sempre o retorno anualizado real de cada posição.
Análise de orçamento vs. realizado
Compare os gastos planeados com as despesas reais por categoria para identificar para onde o seu dinheiro realmente vai em comparação com onde planeou gastá-lo.
Ficheiros de dados de texto simples
Todos os dados financeiros são armazenados em ficheiros de registo legíveis por humanos que pode editar, controlar versões e fazer cópias de segurança independentemente da aplicação.
Por que executar Paisa na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.