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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com SigNoz

SigNoz é uma plataforma de observabilidade de código aberto full-stack, construída nativamente sobre OpenTelemetry. Substitui várias ferramentas isoladas — um backend de rastreamento, um armazenamento de métricas e um agregador de logs — com uma única aplicação que correlaciona os três sinais numa única interface de utilizador. Os engenheiros podem saltar de um rastreamento lento diretamente para os logs e métricas de infraestrutura relacionados, sem mudar de separadores ou juntar dados manualmente.

Ao contrário dos fornecedores de APM SaaS, o autoalojamento do SigNoz no seu próprio VPS mantém todos os dados de telemetria na infraestrutura que controla, sem preços por utilizador ou limites de retenção de dados impostos por terceiros. O motor de armazenamento ClickHouse torna as consultas rápidas mesmo com altos volumes de ingestão, e o suporte nativo OpenTelemetry significa que qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs específicos do fornecedor.

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O que pode criar com {name}

Principais características de SigNoz

Rastreio distribuído

Visualize fluxos de pedidos de ponta a ponta entre serviços com gráficos de chama, detalhes de span e detalhamento de latência P50/P95/P99.

Monitorização de métricas

Ingerir e consultar métricas de infraestrutura e aplicação via OpenTelemetry, com dashboards e regras de alerta incorporados.

Gestão de registos

Centralize os registos de todos os serviços, filtre por contexto de rastreio e execute pesquisas de texto completo sem uma pilha de registo separada.

Sinais correlacionados

Salte de um rastreio lento para os registos correlacionados e métricas do anfitrião num clique – sem correlação manual entre ferramentas separadas.

OpenTelemetry nativo

Qualquer serviço já instrumentado com SDKs OTel envia dados para o SigNoz imediatamente, sem dependência de fornecedor ou agentes personalizados.

Alertas integradas

Defina alertas de limite e anomalia em qualquer métrica ou sinal de rastreamento e encaminhe as notificações para o Slack, PagerDuty ou webhooks.

Por que executar SigNoz na Hostinger

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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