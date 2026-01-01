Implemente o SigNoz com instalação de um clique.
APM nativo de OpenTelemetry que unifica rastreios distribuídos, métricas e registos sob uma plataforma de código aberto.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SigNoz
SigNoz é uma plataforma de observabilidade de código aberto full-stack, construída nativamente sobre OpenTelemetry. Substitui várias ferramentas isoladas — um backend de rastreamento, um armazenamento de métricas e um agregador de logs — com uma única aplicação que correlaciona os três sinais numa única interface de utilizador. Os engenheiros podem saltar de um rastreamento lento diretamente para os logs e métricas de infraestrutura relacionados, sem mudar de separadores ou juntar dados manualmente.
Ao contrário dos fornecedores de APM SaaS, o autoalojamento do SigNoz no seu próprio VPS mantém todos os dados de telemetria na infraestrutura que controla, sem preços por utilizador ou limites de retenção de dados impostos por terceiros. O motor de armazenamento ClickHouse torna as consultas rápidas mesmo com altos volumes de ingestão, e o suporte nativo OpenTelemetry significa que qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs específicos do fornecedor.
Principais características de SigNoz
Rastreio distribuído
Visualize fluxos de pedidos de ponta a ponta entre serviços com gráficos de chama, detalhes de span e detalhamento de latência P50/P95/P99.
Monitorização de métricas
Ingerir e consultar métricas de infraestrutura e aplicação via OpenTelemetry, com dashboards e regras de alerta incorporados.
Gestão de registos
Centralize os registos de todos os serviços, filtre por contexto de rastreio e execute pesquisas de texto completo sem uma pilha de registo separada.
Sinais correlacionados
Salte de um rastreio lento para os registos correlacionados e métricas do anfitrião num clique – sem correlação manual entre ferramentas separadas.
OpenTelemetry nativo
Qualquer serviço já instrumentado com SDKs OTel envia dados para o SigNoz imediatamente, sem dependência de fornecedor ou agentes personalizados.
Alertas integradas
Defina alertas de limite e anomalia em qualquer métrica ou sinal de rastreamento e encaminhe as notificações para o Slack, PagerDuty ou webhooks.
Por que executar SigNoz na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.