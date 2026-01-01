SigNoz é uma plataforma de observabilidade de código aberto full-stack, construída nativamente sobre OpenTelemetry. Substitui várias ferramentas isoladas — um backend de rastreamento, um armazenamento de métricas e um agregador de logs — com uma única aplicação que correlaciona os três sinais numa única interface de utilizador. Os engenheiros podem saltar de um rastreamento lento diretamente para os logs e métricas de infraestrutura relacionados, sem mudar de separadores ou juntar dados manualmente.

Ao contrário dos fornecedores de APM SaaS, o autoalojamento do SigNoz no seu próprio VPS mantém todos os dados de telemetria na infraestrutura que controla, sem preços por utilizador ou limites de retenção de dados impostos por terceiros. O motor de armazenamento ClickHouse torna as consultas rápidas mesmo com altos volumes de ingestão, e o suporte nativo OpenTelemetry significa que qualquer serviço instrumentado com OTel envia dados sem SDKs específicos do fornecedor.