Implemente Geneac com um clique de instalação.
Criador de Sites de genealogia autoalojado para publicar a sua árvore genealógica, pesquisa e fotografias online.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Geneac
Geneac é uma aplicação Ruby on Rails de código aberto para partilhar pesquisa genealógica na web. Apresenta pessoas, relações, fotos e notas num formato estilo wiki que os visitantes podem navegar, enquanto os administradores gerem a árvore genealógica subjacente a partir de um backend autenticado. O modelo de dados é construído especificamente para genealogia — indivíduos, famílias, citações de fontes, histórico de edições e etiquetagem são conceitos de primeira classe, em vez de publicações de blog adaptadas.
Alojando o Geneac por conta própria, mantém décadas de pesquisa familiar, documentos digitalizados e notas privadas no seu próprio servidor, onde o acesso é totalmente controlado por si. A aplicação utiliza SQLite e armazenamento de ficheiros local, assim, um único volume persistente captura o site completo e pode ser feito backup como uma cópia de ficheiro regular sem ferramentas de base de dados.
Principais características de Geneac
Pessoas e Relações
Registe indivíduos com detalhes de nascimento, morte e biográficos, depois ligue-os através de relações de pais, cônjuges e filhos para construir uma árvore genealógica navegável.
Fotos e Documentos
Anexe fotografias digitalizadas, certificados e documentos de origem a pessoas e notas através do Active Storage, com o processamento de imagem gerido pelo libvips.
Notas de Pesquisa
Capture narrativas biográficas e resultados de pesquisa como notas extensas que podem ser etiquetadas e interligadas às pessoas que descrevem.
Marcação e Pesquisa
Organize o conteúdo com o motor acts-as-taggable-on para que apelidos, localizações e temas possam ser filtrados entre pessoas, fotos e notas.
Administrador Autenticado
Registo, login e atribuição de funções de administrador com tecnologia Devise protegem a edição, mantendo o site publicado disponível para navegação pelos membros da família.
Trabalhadores em segundo plano
Um trabalhador Resque, com suporte de Redis, executa o processamento de imagens e outras tarefas demoradas em segundo plano para que a interface web se mantenha responsiva.
Por que executar Geneac na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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