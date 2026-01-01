Geneac é uma aplicação Ruby on Rails de código aberto para partilhar pesquisa genealógica na web. Apresenta pessoas, relações, fotos e notas num formato estilo wiki que os visitantes podem navegar, enquanto os administradores gerem a árvore genealógica subjacente a partir de um backend autenticado. O modelo de dados é construído especificamente para genealogia — indivíduos, famílias, citações de fontes, histórico de edições e etiquetagem são conceitos de primeira classe, em vez de publicações de blog adaptadas.

Alojando o Geneac por conta própria, mantém décadas de pesquisa familiar, documentos digitalizados e notas privadas no seu próprio servidor, onde o acesso é totalmente controlado por si. A aplicação utiliza SQLite e armazenamento de ficheiros local, assim, um único volume persistente captura o site completo e pode ser feito backup como uma cópia de ficheiro regular sem ferramentas de base de dados.