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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Geneac

Geneac é uma aplicação Ruby on Rails de código aberto para partilhar pesquisa genealógica na web. Apresenta pessoas, relações, fotos e notas num formato estilo wiki que os visitantes podem navegar, enquanto os administradores gerem a árvore genealógica subjacente a partir de um backend autenticado. O modelo de dados é construído especificamente para genealogia — indivíduos, famílias, citações de fontes, histórico de edições e etiquetagem são conceitos de primeira classe, em vez de publicações de blog adaptadas.

Alojando o Geneac por conta própria, mantém décadas de pesquisa familiar, documentos digitalizados e notas privadas no seu próprio servidor, onde o acesso é totalmente controlado por si. A aplicação utiliza SQLite e armazenamento de ficheiros local, assim, um único volume persistente captura o site completo e pode ser feito backup como uma cópia de ficheiro regular sem ferramentas de base de dados.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Geneac

Pessoas e Relações

Registe indivíduos com detalhes de nascimento, morte e biográficos, depois ligue-os através de relações de pais, cônjuges e filhos para construir uma árvore genealógica navegável.

Fotos e Documentos

Anexe fotografias digitalizadas, certificados e documentos de origem a pessoas e notas através do Active Storage, com o processamento de imagem gerido pelo libvips.

Notas de Pesquisa

Capture narrativas biográficas e resultados de pesquisa como notas extensas que podem ser etiquetadas e interligadas às pessoas que descrevem.

Marcação e Pesquisa

Organize o conteúdo com o motor acts-as-taggable-on para que apelidos, localizações e temas possam ser filtrados entre pessoas, fotos e notas.

Administrador Autenticado

Registo, login e atribuição de funções de administrador com tecnologia Devise protegem a edição, mantendo o site publicado disponível para navegação pelos membros da família.

Trabalhadores em segundo plano

Um trabalhador Resque, com suporte de Redis, executa o processamento de imagens e outras tarefas demoradas em segundo plano para que a interface web se mantenha responsiva.

Por que executar Geneac na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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