Implemente Heimdall com instalação em um clique.
Painel de controlo elegante da aplicação para centralizar o acesso a todos os seus serviços web e aplicações autoalojadas.
Escolha um plano VPS para Heimdall
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Heimdall
O Heimdall é um dashboard de aplicações concebido especificamente que substitui os marcadores do navegador desorganizados por uma interface limpa e visual para aceder a todas as suas aplicações web e serviços. Suporta integrações melhoradas com ferramentas autoalojadas populares como Sonarr, Radarr e SABnzbd, exibindo estatísticas em tempo real diretamente nos blocos do dashboard para que possa monitorizar o estado do serviço num relance.
Autoalojar o Heimdall no seu próprio VPS oferece-lhe uma página inicial persistente e sempre disponível, acessível a partir de qualquer dispositivo, sem dependências externas e controlo total sobre o layout do seu dashboard, temas e integrações API.
Principais características de Heimdall
Estatísticas de Serviço em Tempo Real
Integrações melhoradas com Sonarr, Radarr, NZBGet e mais exibem estatísticas em tempo real diretamente nos blocos do painel de controlo.
Pesquisa integrada
A barra de pesquisa integrada suporta Google, Bing e DuckDuckGo, tornando o Heimdall uma poderosa página inicial de navegador.
Deteção automática de ícones
Preenche automaticamente ícones e cores para aplicações Foundation reconhecidas, reduzindo o esforço de configuração manual.
Apoio Multi-Utilizador
Cada utilizador obtém a sua própria configuração do painel, adequada para homelabs partilhados e ambientes de equipa.
Filtragem Baseada em Tags
Organize grandes coleções de aplicações com etiquetas para uma filtragem rápida e navegação entre categorias de serviço.
Por que executar Heimdall na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.