O Heimdall é um dashboard de aplicações concebido especificamente que substitui os marcadores do navegador desorganizados por uma interface limpa e visual para aceder a todas as suas aplicações web e serviços. Suporta integrações melhoradas com ferramentas autoalojadas populares como Sonarr, Radarr e SABnzbd, exibindo estatísticas em tempo real diretamente nos blocos do dashboard para que possa monitorizar o estado do serviço num relance.

Autoalojar o Heimdall no seu próprio VPS oferece-lhe uma página inicial persistente e sempre disponível, acessível a partir de qualquer dispositivo, sem dependências externas e controlo total sobre o layout do seu dashboard, temas e integrações API.