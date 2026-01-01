Implemente o SENAITE LIMS com instalação de um clique.
Sistema de gestão de informação laboratorial de código aberto que abrange o fluxo de trabalho analítico completo, desde a receção de amostras até à publicação de relatórios.
Escolha um plano VPS para SENAITE LIMS
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com SENAITE LIMS
SENAITE é um Sistema de Gestão de Informação Laboratorial gratuito e de código aberto, construído no servidor de aplicações Plone e utilizado por laboratórios de diagnóstico, biobancos, centros de investigação e programas de saúde pública em todo o mundo. Gere todo o ciclo de vida analítico, incluindo o registo de amostras, planeamento de folhas de trabalho, introdução de resultados, verificação, publicação e geração de certificados.
O autoalojamento do SENAITE num VPS mantém os dados laboratoriais sensíveis, as integrações de instrumentos e os registos de pacientes sob controlo organizacional direto. Não existem taxas de licença por utilizador, nem dependência de fornecedor, e há acesso total ao código-fonte para auditoria, personalização e trabalho de conformidade regulamentar, como a acreditação ISO/IEC 17025.
Principais características de SENAITE LIMS
Fluxo de trabalho analítico
Gerir amostras, folhas de trabalho, análises, verificação e publicação através de uma máquina de estados configurável concebida para operações laboratoriais.
Integração de instrumentos
Importe resultados diretamente de instrumentos de laboratório através de interfaces incorporadas, eliminando erros de transcrição manual.
Rastreabilidade da auditoria
Cada alteração a um registo eletrónico cria um instantâneo imutável com o utilizador, endereço IP e carimbo de data/hora capturados automaticamente.
Pronto para a ISO 17025
Controlos de processo, permissões baseadas em funções e assinaturas eletrónicas apoiam laboratórios que procuram a acreditação ISO/IEC 17025.
API REST JSON
Ligue dashboards externos, ferramentas de BI e portais de pacientes ao SENAITE através da sua API REST JSON integrada.
Extensões extensíveis
Amplie a funcionalidade com extensões oficiais para armazenamento, gestão de pacientes, laboratórios de referência e relatórios avançados.
Por que executar SENAITE LIMS na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
Explore mais aplicações para implementar
Apollo
Editor de anotação de genoma colaborativo em tempo real para equipas de investigação distribuídas