Implemente Icinga 2 com instalação de um clique.
Plataforma de monitorização de código aberto para anfitriões, serviços e métricas com uma DSL poderosa e API REST.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Icinga 2
O Icinga 2 é o sucessor moderno do Nagios, reescrito em C++ para desempenho e construído em torno de uma poderosa DSL de configuração, uma API REST nativa e módulos de recursos plugáveis. Verifica a disponibilidade de hosts, serviços, dispositivos de rede e aplicações, calcula transições de estado e períodos de inatividade, e aciona notificações quando algo falha — tudo suportado pelos milhares de plugins compatíveis com Nagios existentes.
Este modelo agrupa o Icinga 2 com o Icinga DB, um daemon de sincronização suportado por Redis, e o Icinga Web 2 para que obtenha uma pilha de monitorização completa com um dashboard moderno pronto a usar. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém cada alerta, métrica e inventário de host na infraestrutura que controla, sem preços por host ou dependência de fornecedor.
Principais características de Icinga 2
Nagios plugin compatível
Reutiliza todo o ecossistema de plugins Nagios para que os scripts de verificação existentes para HTTP, SMTP, disco, CPU, bases de dados e certificados funcionem sem alterações.
Painel de controlo web moderno
O Icinga Web 2 com o módulo Icinga DB inclui uma interface de utilizador (UI) rápida de lista, filtro e detalhes com modo escuro, reconhecimento em massa e agendamento modal para períodos de inatividade.
Potente configuração DSL
Aplicar regras, modelos e grupos de hosts permite definir a monitorização para centenas de hosts em poucas linhas, em vez de repetir blocos por host.
API REST e eventos
A API REST completa para anfitriões, serviços, períodos de inatividade, comentários e reconhecimentos impulsiona a automação, painéis de controlo e integrações ChatOps.
Sincronização de streaming do Icinga DB
Um daemon de sincronização suportado por Redis transmite cada resultado de verificação e mudança de estado para o MariaDB, para que a interface web reflita sempre o estado em tempo real com atraso mínimo.
Monitorização distribuída
O contentor mestre pode mais tarde aceitar zonas de satélite e agente, permitindo-lhe escalar para múltiplos centros de dados a partir da mesma árvore de configuração.
Por que executar Icinga 2 na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.