O Icinga 2 é o sucessor moderno do Nagios, reescrito em C++ para desempenho e construído em torno de uma poderosa DSL de configuração, uma API REST nativa e módulos de recursos plugáveis. Verifica a disponibilidade de hosts, serviços, dispositivos de rede e aplicações, calcula transições de estado e períodos de inatividade, e aciona notificações quando algo falha — tudo suportado pelos milhares de plugins compatíveis com Nagios existentes.

Este modelo agrupa o Icinga 2 com o Icinga DB, um daemon de sincronização suportado por Redis, e o Icinga Web 2 para que obtenha uma pilha de monitorização completa com um dashboard moderno pronto a usar. O autoalojamento no seu próprio VPS mantém cada alerta, métrica e inventário de host na infraestrutura que controla, sem preços por host ou dependência de fornecedor.