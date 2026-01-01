O Lemmy é uma plataforma de agregação de links e discussão federada, gratuita e de código aberto — pense no Reddit, mas cada servidor é gerido de forma independente pela sua comunidade, e todos os servidores interligam-se através do protocolo ActivityPub para que os utilizadores possam subscrever comunidades em todo o Fediverso. Construído em Rust para baixo uso de recursos e alta concorrência, o Lemmy oferece comentários encadeados, classificação baseada em votos, moderação de comunidade personalizada, múltiplos algoritmos de ordenação e uma interface web polida.

Alojar o Lemmy no seu próprio VPS permite que organizadores de comunidades, grupos de hobbies e interesses de nicho executem o seu próprio fórum sem modelos de receita suportados por anúncios, manipulação algorítmica de feeds ou recolha de dados de uma plataforma central. O PostgreSQL incluído e o alojamento de imagens pict-rs mantêm tudo dentro da sua infraestrutura.