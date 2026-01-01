Implemente o Lemmy com instalação de um clique.
Agregador de links federado e plataforma de discussão que permite às comunidades gerir fóruns independentes interligados através do Fediverso ActivityPub.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Lemmy
O Lemmy é uma plataforma de agregação de links e discussão federada, gratuita e de código aberto — pense no Reddit, mas cada servidor é gerido de forma independente pela sua comunidade, e todos os servidores interligam-se através do protocolo ActivityPub para que os utilizadores possam subscrever comunidades em todo o Fediverso. Construído em Rust para baixo uso de recursos e alta concorrência, o Lemmy oferece comentários encadeados, classificação baseada em votos, moderação de comunidade personalizada, múltiplos algoritmos de ordenação e uma interface web polida.
Alojar o Lemmy no seu próprio VPS permite que organizadores de comunidades, grupos de hobbies e interesses de nicho executem o seu próprio fórum sem modelos de receita suportados por anúncios, manipulação algorítmica de feeds ou recolha de dados de uma plataforma central. O PostgreSQL incluído e o alojamento de imagens pict-rs mantêm tudo dentro da sua infraestrutura.
Principais características de Lemmy
Comunidades federadas
Utilizadores em qualquer instância Lemmy podem subscrever comunidades no seu servidor, e os seus utilizadores podem subscrever comunidades em qualquer parte do Fediverso.
Comentários encadeados e votação
Discussão encadeada familiar, ao estilo Reddit, com votação positiva e negativa, múltiplos algoritmos de ordenação (quentes, principais, novos, controversos) e profundidade de encadeamento infinita.
Moderação por comunidade
Cada comunidade tem os seus próprios moderadores com permissões granulares, regras personalizadas e um registo de moderação dedicado para transparência.
Alojamento de imagens incorporado
O servidor pict-rs integrado permite aos utilizadores carregar imagens e vídeos diretamente para a sua instância, sem CDN externo ou serviços de terceiros.
Funcionalidades anti-spam
CAPTCHA no registo, limitação de taxa, listas de permissão e bloqueio a nível da instância e aplicações de registo configuráveis mantêm o spam e o abuso controláveis.
Aplicações móveis
Múltiplas aplicações iOS e Android ligam-se a qualquer instância Lemmy, para que os utilizadores possam navegar e publicar a partir de qualquer cliente móvel que preferirem.
Por que executar Lemmy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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