Mastodon é a principal rede social federada de código aberto – o maior projeto no fediverso ActivityPub, com milhares de instâncias operadas independentemente e dezenas de milhões de utilizadores em todo o mundo. Tem a aparência e a sensação de uma plataforma de microblogging familiar, mas cada servidor é propriedade, moderado e operado por alguém diferente, e os utilizadores em qualquer servidor podem seguir e conversar com utilizadores em qualquer outro servidor.

Executar a sua própria instância Mastodon num VPS oferece-lhe um lar permanente no fediverso – um que controla totalmente. Define as regras, escolhe quem se pode registar, decide quem federa com quem e é proprietário dos dados, sem publicidade, sem linha do tempo algorítmica e sem plataforma de terceiros que possa alterar os termos amanhã.