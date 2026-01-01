Implemente o Mastodon com um clique.
Plataforma de microblogging autoalojada e federada que se conecta a uma rede global de servidores detidos de forma independente.
Escolha um plano VPS para Mastodon
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Mastodon
Mastodon é a principal rede social federada de código aberto – o maior projeto no fediverso ActivityPub, com milhares de instâncias operadas independentemente e dezenas de milhões de utilizadores em todo o mundo. Tem a aparência e a sensação de uma plataforma de microblogging familiar, mas cada servidor é propriedade, moderado e operado por alguém diferente, e os utilizadores em qualquer servidor podem seguir e conversar com utilizadores em qualquer outro servidor.
Executar a sua própria instância Mastodon num VPS oferece-lhe um lar permanente no fediverso – um que controla totalmente. Define as regras, escolhe quem se pode registar, decide quem federa com quem e é proprietário dos dados, sem publicidade, sem linha do tempo algorítmica e sem plataforma de terceiros que possa alterar os termos amanhã.
Principais características de Mastodon
Federação ActivityPub
Suporta o padrão W3C ActivityPub, para que a sua instância interopere com todos os outros servidores Mastodon, Pleroma, Misskey e a fediverse mais ampla.
Cronologia
As publicações aparecem pela ordem em que foram enviadas – sem classificação algorítmica, sem anúncios recomendados, sem feed reorganizado a competir por interação.
Moderação de nível de servidor
As regras da comunidade definidas pelo proprietário, os avisos de conteúdo e os bloqueios ao nível da instância permitem-lhe cultivar uma comunidade com o tom que deseja.
Editor de publicações rico
Até 500 caracteres por publicação (configurável), sondagens, anexos de multimédia, avisos de conteúdo, texto alternativo e visibilidade personalizável por publicação.
API aberta e clientes
APIs REST e de streaming maduras potenciam um vasto ecossistema de clientes móveis e de desktop, incluindo as aplicações oficiais do Mastodon para iOS e Android.
Por que executar Mastodon na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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