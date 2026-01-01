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Plataforma de microblogging autoalojada e federada que se conecta a uma rede global de servidores detidos de forma independente.

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1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
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Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
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21,99/mês
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Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
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KVM 1
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Mastodon

Mastodon é a principal rede social federada de código aberto – o maior projeto no fediverso ActivityPub, com milhares de instâncias operadas independentemente e dezenas de milhões de utilizadores em todo o mundo. Tem a aparência e a sensação de uma plataforma de microblogging familiar, mas cada servidor é propriedade, moderado e operado por alguém diferente, e os utilizadores em qualquer servidor podem seguir e conversar com utilizadores em qualquer outro servidor.

Executar a sua própria instância Mastodon num VPS oferece-lhe um lar permanente no fediverso – um que controla totalmente. Define as regras, escolhe quem se pode registar, decide quem federa com quem e é proprietário dos dados, sem publicidade, sem linha do tempo algorítmica e sem plataforma de terceiros que possa alterar os termos amanhã.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Mastodon

Federação ActivityPub

Suporta o padrão W3C ActivityPub, para que a sua instância interopere com todos os outros servidores Mastodon, Pleroma, Misskey e a fediverse mais ampla.

Cronologia

As publicações aparecem pela ordem em que foram enviadas – sem classificação algorítmica, sem anúncios recomendados, sem feed reorganizado a competir por interação.

Moderação de nível de servidor

As regras da comunidade definidas pelo proprietário, os avisos de conteúdo e os bloqueios ao nível da instância permitem-lhe cultivar uma comunidade com o tom que deseja.

Editor de publicações rico

Até 500 caracteres por publicação (configurável), sondagens, anexos de multimédia, avisos de conteúdo, texto alternativo e visibilidade personalizável por publicação.

API aberta e clientes

APIs REST e de streaming maduras potenciam um vasto ecossistema de clientes móveis e de desktop, incluindo as aplicações oficiais do Mastodon para iOS e Android.

Por que executar Mastodon na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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