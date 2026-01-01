O Invio é uma aplicação de faturação rápida e focada, construída para freelancers e pequenas equipas que precisam de faturação profissional sem a complexidade de plataformas CRM completas. Abrange o fluxo de trabalho essencial de faturação — gestão de catálogo de produtos, criação de faturas e links seguros sem palavra-passe para acesso do cliente — numa interface limpa e leve que carrega instantaneamente mesmo em hardware modesto.

O autoalojamento do Invio no seu próprio VPS significa que os seus dados financeiros nunca tocam num servidor de terceiros, sem taxas por fatura e sem custos de subscrição. O histórico de faturas, catálogos de produtos e registos de clientes são armazenados numa base de dados SQLite incorporada na sua própria infraestrutura, dando-lhe total propriedade dos seus registos comerciais.