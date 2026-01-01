Implemente o Invio com instalação de um clique.
Sistema de faturação autoalojado minimalista para freelancers e pequenas equipas sem taxas de subscrição.
Escolha um plano VPS para Invio
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Invio
O Invio é uma aplicação de faturação rápida e focada, construída para freelancers e pequenas equipas que precisam de faturação profissional sem a complexidade de plataformas CRM completas. Abrange o fluxo de trabalho essencial de faturação — gestão de catálogo de produtos, criação de faturas e links seguros sem palavra-passe para acesso do cliente — numa interface limpa e leve que carrega instantaneamente mesmo em hardware modesto.
O autoalojamento do Invio no seu próprio VPS significa que os seus dados financeiros nunca tocam num servidor de terceiros, sem taxas por fatura e sem custos de subscrição. O histórico de faturas, catálogos de produtos e registos de clientes são armazenados numa base de dados SQLite incorporada na sua própria infraestrutura, dando-lhe total propriedade dos seus registos comerciais.
Principais características de Invio
Catálogo de produtos
Mantenha um catálogo de serviços e itens com categorias para que os itens de linha possam ser adicionados a novas faturas em segundos com preços e descrições preenchidos automaticamente.
Links de cliente sem palavra-passe
Partilhe faturas através de links seguros que os clientes podem abrir sem criar uma conta, eliminando o atrito do processo de revisão de pagamentos.
Suporte multi-idioma
Traduções completas da interface para inglês, alemão, holandês e português permitem faturar clientes internacionais no idioma preferido.
Sem Taxas de Subscrição
O autoalojamento elimina os custos recorrentes de SaaS – pague apenas pelos recursos de VPS que já utiliza, sem preços por fatura ou por utilizador.
Arquitetura Leve
O armazenamento baseado em SQLite, sem um serviço de base de dados separado, mantém a implementação simples e a utilização de recursos mínima em planos VPS de nível de entrada.
Por que executar Invio na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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