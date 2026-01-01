O Bluesky Ozone é o serviço oficial de moderação e rotulagem para o Protocolo AT, a rede aberta que alimenta o Bluesky. Combina uma interface web Next.js com um serviço de backend que permite aos moderadores triar relatórios, remover ou suspender conteúdo e contas, aplicar rótulos e publicar esses rótulos de volta na rede através de WebSockets.

Executar a sua própria instância Ozone transforma-o num rotulador empilhável ao qual os utilizadores do Bluesky se podem subscrever, dando a comunidades, editores e investigadores uma forma de moldar o que eles e os seus membros veem sem depender de um único fornecedor de moderação. O autoalojamento mantém os relatórios, o histórico de rótulos e as decisões de política na infraestrutura que controla.