Implemente Bluesky Ozone com instalação de um clique.
Serviço de moderação e rotulagem autoalojado para a rede Bluesky e outras aplicações do Protocolo AT.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Bluesky Ozone
O Bluesky Ozone é o serviço oficial de moderação e rotulagem para o Protocolo AT, a rede aberta que alimenta o Bluesky. Combina uma interface web Next.js com um serviço de backend que permite aos moderadores triar relatórios, remover ou suspender conteúdo e contas, aplicar rótulos e publicar esses rótulos de volta na rede através de WebSockets.
Executar a sua própria instância Ozone transforma-o num rotulador empilhável ao qual os utilizadores do Bluesky se podem subscrever, dando a comunidades, editores e investigadores uma forma de moldar o que eles e os seus membros veem sem depender de um único fornecedor de moderação. O autoalojamento mantém os relatórios, o histórico de rótulos e as decisões de política na infraestrutura que controla.
Principais características de Bluesky Ozone
Rotulagem empilhável
Publique etiquetas nas quais os utilizadores do Bluesky podem aderir, sobrepondo as suas visualizações de moderação às políticas de rede predefinidas.
Triagem de relatórios
Analise, encaminhe e tome medidas sobre os relatórios de moderação recebidos a partir de uma única interface concebida para equipas de moderação.
Remoções e suspensões
Aplique remoções, suspenda contas e reverta decisões com histórico de auditoria completo associado à identidade do moderador.
Templates de email
Envie e-mails de moderação com modelos aos utilizadores afetados diretamente do painel de controlo para uma comunicação consistente.
Regras de etiquetas personalizadas
Crie e modifique o seu próprio vocabulário de etiquetas para se adequar a comunidades de nicho, idiomas ou políticas de conteúdo.
Por que executar Bluesky Ozone na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.