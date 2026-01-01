Deploy Soketi in one click installation.
Self-hosted, Pusher-compatible WebSocket server for real-time apps with no per-message fees and full protocol compatibility.
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O que pode criar com Soketi
Soketi is a high-performance, open-source WebSocket server that implements the Pusher protocol, making it a fully compatible drop-in replacement for Pusher Channels. Any application already using the Pusher SDK — whether built with Laravel, Next.js, Vue, React, or plain JavaScript — can switch to a self-hosted Soketi instance by changing only a few environment variables, with no code rewrites required.
Self-hosting Soketi on your VPS eliminates per-connection and per-message fees that scale sharply with user growth. Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery, Soketi handles thousands of concurrent WebSocket connections at a fixed monthly cost while keeping your real-time data entirely within your own infrastructure.
Principais características de Soketi
Pusher Protocol Compatible
Works with all existing Pusher client SDKs and server libraries — switch from Pusher to Soketi by changing environment variables, not code.
Public and Private Channels
Supports public, private, and presence channels out of the box, covering live notifications, collaborative features, and online presence indicators.
High-Performance Core
Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery that scales to thousands of concurrent connections efficiently.
HTTP Event API
Trigger events from server-side code via the Pusher-compatible HTTP API, integrating real-time broadcasting into any backend service.
Metrics and Monitoring
Built-in Prometheus-compatible metrics endpoint on port 9601 for monitoring connection counts, message throughput, and server health.
Por que executar Soketi na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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