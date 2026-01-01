Até 69% de desconto para Soketi

Deploy Soketi in one click installation.

Self-hosted, Pusher-compatible WebSocket server for real-time apps with no per-message fees and full protocol compatibility.

Lance a sua aplicação instantaneamente
Backups automáticos semanais gratuitos
VPS gerido por IA
5,49/mês
Escolha um plano
Garantia de reembolso de 30 dias
Deploy Soketi in one click installation.

Escolha um plano VPS para Soketi

69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 1
17,99
5,49/mês
Escolher plano
Renovado por 11,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espaço em disco NVMe
4 TB de largura de banda
MAIS POPULAR
64% de desconto
KVM 2
21,99
7,99/mês
Escolher plano
Renovado por 14,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espaço em disco NVMe
8 TB de largura de banda
69% de desconto
KVM 4
35,99
10,99/mês
Escolher plano
Renovado por 27,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espaço em disco NVMe
16 TB de largura de banda
66% de desconto
KVM 8
64,99
21,99/mês
Escolher plano
Renovado por 49,99 €/mês durante 2 anos. Cancele a qualquer altura.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espaço em disco NVMe
32 TB de largura de banda

Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano

Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Soketi

Soketi is a high-performance, open-source WebSocket server that implements the Pusher protocol, making it a fully compatible drop-in replacement for Pusher Channels. Any application already using the Pusher SDK — whether built with Laravel, Next.js, Vue, React, or plain JavaScript — can switch to a self-hosted Soketi instance by changing only a few environment variables, with no code rewrites required.

Self-hosting Soketi on your VPS eliminates per-connection and per-message fees that scale sharply with user growth. Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery, Soketi handles thousands of concurrent WebSocket connections at a fixed monthly cost while keeping your real-time data entirely within your own infrastructure.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Soketi

Pusher Protocol Compatible

Works with all existing Pusher client SDKs and server libraries — switch from Pusher to Soketi by changing environment variables, not code.

Public and Private Channels

Supports public, private, and presence channels out of the box, covering live notifications, collaborative features, and online presence indicators.

High-Performance Core

Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery that scales to thousands of concurrent connections efficiently.

HTTP Event API

Trigger events from server-side code via the Pusher-compatible HTTP API, integrating real-time broadcasting into any backend service.

Metrics and Monitoring

Built-in Prometheus-compatible metrics endpoint on port 9601 for monitoring connection counts, message throughput, and server health.

Por que executar Soketi na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

Lance com um clique

Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

Segurança em que pode confiar

Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Lance localmente. Cresça globalmente

Escolha um servidor perto do seu público para aumentar a velocidade de carregamento. Temos datacenters na América do Norte, Europa, Ásia e América do Sul.
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

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Garantia de reembolso de 30 dias

Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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