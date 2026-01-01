Implemente o OpenProject com um clique.
Plataforma de gestão de projetos de código aberto que abrange a monitorização de tarefas, planeamento Gantt, quadros Agile e registo de tempo, numa única aplicação autoalojada.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com OpenProject
O OpenProject é uma plataforma de gestão de projetos de código aberto que oferece às equipas uma alternativa autoalojada ao Jira, Asana e Basecamp. Abrange todo o ciclo de vida do projeto — desde a monitorização de tarefas e erros, passando pelo planeamento de cronogramas Gantt, quadros Agile (Scrum e Kanban), e controlo de tempo integrado — numa única aplicação. Ao contrário das ferramentas SaaS, o autoalojamento mantém todos os dados do projeto, cronogramas e comunicação da equipa dentro da sua própria infraestrutura.
Equipas de desenvolvimento de software, engenharia, governo e organizações de construção utilizam o OpenProject para gerir projetos complexos e multi-equipas com requisitos rigorosos de soberania de dados. Este template implementa o OpenProject com serviços web dedicados, de worker em segundo plano e PostgreSQL, seguindo a arquitetura de produção recomendada.
Principais características de OpenProject
Acompanhamento de pacotes de trabalho
Crie e gira tarefas, erros, histórias de utilizador e marcos com metadados ricos, hierarquias e relações entre itens.
Planeamento de cronograma Gantt
Planeie o trabalho ao longo do tempo com gráficos de Gantt interativos, dependências e acompanhamento de marcos para projetos multifásicos.
Quadros Ágeis
Gerencie sprints Scrum ou fluxos de trabalho Kanban com quadros de arrastar e largar, gestão de backlog e acompanhamento de velocidade.
Registo de tempo e custos
Registe o tempo em relação aos pacotes de trabalho, defina orçamentos e gere relatórios de custos para manter os projetos dentro do prazo e do orçamento.
Integração com GitHub e GitLab
Ligue os pedidos de pull e os commits diretamente aos pacotes de trabalho, dando aos programadores e gestores de projeto uma visão unificada do progresso.
Por que executar OpenProject na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion