O OpenProject é uma plataforma de gestão de projetos de código aberto que oferece às equipas uma alternativa autoalojada ao Jira, Asana e Basecamp. Abrange todo o ciclo de vida do projeto — desde a monitorização de tarefas e erros, passando pelo planeamento de cronogramas Gantt, quadros Agile (Scrum e Kanban), e controlo de tempo integrado — numa única aplicação. Ao contrário das ferramentas SaaS, o autoalojamento mantém todos os dados do projeto, cronogramas e comunicação da equipa dentro da sua própria infraestrutura.

Equipas de desenvolvimento de software, engenharia, governo e organizações de construção utilizam o OpenProject para gerir projetos complexos e multi-equipas com requisitos rigorosos de soberania de dados. Este template implementa o OpenProject com serviços web dedicados, de worker em segundo plano e PostgreSQL, seguindo a arquitetura de produção recomendada.