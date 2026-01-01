Implemente o Shlink com instalação de um clique.
Encurtador de URL autoalojado com links curtos personalizados, análises de cliques, códigos QR e uma API REST completa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Shlink
Shlink é um poderoso serviço de encurtamento de URLs de código aberto que lhe confere total controlo sobre a sua infraestrutura de links. Ao contrário dos serviços comerciais que impõem a sua marca, escalões de preços ou requisitos de partilha de dados, o Shlink permite-lhe criar links curtos personalizados com a sua marca no seu próprio domínio, sem qualquer dependência de terceiros.
Autoalojar o Shlink no seu VPS significa que os seus dados de cliques, análises e configurações de links permanecem inteiramente sob o seu controlo. Com mais de 4.600 estrelas no GitHub, o Shlink é um projeto comprovado e ativamente mantido, confiado por empresas, criadores de conteúdo e programadores que necessitam de um encurtamento de URLs fiável sem dependência de fornecedor.
Principais características de Shlink
Links Curtos de Marca
Crie links curtos no seu domínio personalizado, mantendo a sua marca consistente em todo o conteúdo partilhado.
Análise de Cliques
Acompanhe estatísticas detalhadas de cliques, incluindo localização geográfica, tipo de dispositivo e dados de referência para cada link curto.
Geração de Código QR
Gere automaticamente códigos QR para qualquer link curto, prontos para materiais impressos, apresentações e campanhas offline.
Acesso API REST
Permite criar e gerir ligações programaticamente através de uma API REST completa, permitindo a integração com as suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes.
Validade da Ligação e Segurança
Defina datas de expiração e proteja com palavra-passe ligações sensíveis para controlar o acesso e aplicar partilha com limite de tempo.
Por que executar Shlink na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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