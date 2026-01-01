Shlink é um poderoso serviço de encurtamento de URLs de código aberto que lhe confere total controlo sobre a sua infraestrutura de links. Ao contrário dos serviços comerciais que impõem a sua marca, escalões de preços ou requisitos de partilha de dados, o Shlink permite-lhe criar links curtos personalizados com a sua marca no seu próprio domínio, sem qualquer dependência de terceiros.

Autoalojar o Shlink no seu VPS significa que os seus dados de cliques, análises e configurações de links permanecem inteiramente sob o seu controlo. Com mais de 4.600 estrelas no GitHub, o Shlink é um projeto comprovado e ativamente mantido, confiado por empresas, criadores de conteúdo e programadores que necessitam de um encurtamento de URLs fiável sem dependência de fornecedor.