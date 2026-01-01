Implemente o DumbDo com um clique.
Lista de tarefas minimalista autoalojada com armazenamento baseado em ficheiros, modo escuro, suporte PWA e proteção opcional por PIN – sem necessidade de base de dados.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com DumbDo
DumbDo é uma aplicação de lista de tarefas deliberadamente simples da DumbWare.io, construída com base na filosofia de que a maioria das necessidades de acompanhamento de tarefas não requer uma base de dados, um sistema de contas ou uma subscrição na cloud. As tarefas são armazenadas num único ficheiro JSON, tornando as cópias de segurança uma cópia de um único ficheiro e as migrações triviais.
A interface responde de forma limpa em qualquer tamanho de ecrã e alterna automaticamente entre o modo escuro e claro. A proteção PIN opcional (4-10 dígitos) garante o acesso em servidores partilhados. O suporte para Progressive Web App significa que pode instalar o DumbDo num telemóvel ou computador e usá-lo offline. O autoalojamento num VPS mantém os seus dados de tarefas privados, disponíveis em todos os dispositivos e livres de alterações de serviços de terceiros.
Principais características de DumbDo
Não é necessária base de dados
Armazena todas as tarefas num único ficheiro JSON – nada para provisionar, migrar ou manter além do próprio contentor.
Modo escuro e claro
Segue automaticamente a preferência de esquema de cores do sistema para uma visualização confortável em qualquer ambiente ou hora do dia.
Aplicação Web Progressiva
Instale o DumbDo em qualquer dispositivo para acesso no ecrã inicial e utilização offline sem ter de visitar o navegador de cada vez.
Proteção de PIN opcional
Defina um PIN de 4 a 10 dígitos para restringir o acesso em servidores partilhados, mantendo a interface rapidamente acessível para utilizadores autorizados.
Título do site personalizável
Renomeie a instância da aplicação para se adequar à marca pessoal ou para distinguir entre múltiplas implementações no mesmo VPS.
Por que executar DumbDo na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion