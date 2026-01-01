DumbDo é uma aplicação de lista de tarefas deliberadamente simples da DumbWare.io, construída com base na filosofia de que a maioria das necessidades de acompanhamento de tarefas não requer uma base de dados, um sistema de contas ou uma subscrição na cloud. As tarefas são armazenadas num único ficheiro JSON, tornando as cópias de segurança uma cópia de um único ficheiro e as migrações triviais.

A interface responde de forma limpa em qualquer tamanho de ecrã e alterna automaticamente entre o modo escuro e claro. A proteção PIN opcional (4-10 dígitos) garante o acesso em servidores partilhados. O suporte para Progressive Web App significa que pode instalar o DumbDo num telemóvel ou computador e usá-lo offline. O autoalojamento num VPS mantém os seus dados de tarefas privados, disponíveis em todos os dispositivos e livres de alterações de serviços de terceiros.