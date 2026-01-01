Implemente Jellyswarrm com instalação de um clique.
Proxy reverso de código aberto que une vários servidores Jellyfin numa única biblioteca de multimédia unificada.
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O que pode criar com Jellyswarrm
Jellyswarrm é um proxy de agregação de código aberto que combina vários servidores Jellyfin por trás de um único ponto de acesso, apresentando bibliotecas, utilizadores e reprodução como se viessem de um único servidor. Foi construído para agregados familiares e grupos de amigos cujos filmes, séries e música residem em máquinas ou redes separadas, mas que desejam um único local para navegar e reproduzir tudo.
Uma vez que comunica nativamente com a API do Jellyfin, os clientes móveis, de TV e de desktop existentes continuam a funcionar sem reconfiguração. Alojar o Jellyswarrm num VPS oferece um ponto de entrada público estável que interliga instâncias remotas do Jellyfin sem VPNs ou montagens SMB, enquanto a transcodificação ainda ocorre no servidor upstream que detém os conteúdos multimédia.
Principais características de Jellyswarrm
Vista unificada da biblioteca
Navegue por filmes, séries e música de cada servidor Jellyfin conectado dentro de uma única grelha de biblioteca com linhas de 'A Seguir' e 'Adicionados Recentemente' unidas.
Reprodução direta a montante
Os streams são servidos diretamente do servidor Jellyfin de origem, para que a transcodificação e a largura de banda permaneçam na máquina que possui os ficheiros multimédia.
Jellyfin API compatível
Aparece aos clientes como um servidor Jellyfin normal, assim, as aplicações existentes no Android, iOS, Roku, Fire TV e Apple TV continuam a funcionar sem alterações.
Mapeamento de utilizadores inter-servidor
Ligar contas em vários servidores upstream para que cada espetador inicie sessão uma vez e veja as bibliotecas a que tem acesso em todo o lado.
Federação de servidores
A sincronização automática de utilizadores entre instâncias Jellyfin conectadas mantém as credenciais e o acesso alinhados sem a gestão manual de contas.
Painel de utilizador pessoal
A página de utilizador integrada permite aos visualizadores gerir as suas credenciais upstream e bibliotecas ligadas a partir de uma única interface web.
Por que executar Jellyswarrm na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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