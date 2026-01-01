Jellyswarrm é um proxy de agregação de código aberto que combina vários servidores Jellyfin por trás de um único ponto de acesso, apresentando bibliotecas, utilizadores e reprodução como se viessem de um único servidor. Foi construído para agregados familiares e grupos de amigos cujos filmes, séries e música residem em máquinas ou redes separadas, mas que desejam um único local para navegar e reproduzir tudo.

Uma vez que comunica nativamente com a API do Jellyfin, os clientes móveis, de TV e de desktop existentes continuam a funcionar sem reconfiguração. Alojar o Jellyswarrm num VPS oferece um ponto de entrada público estável que interliga instâncias remotas do Jellyfin sem VPNs ou montagens SMB, enquanto a transcodificação ainda ocorre no servidor upstream que detém os conteúdos multimédia.