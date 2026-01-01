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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Jellyswarrm

Jellyswarrm é um proxy de agregação de código aberto que combina vários servidores Jellyfin por trás de um único ponto de acesso, apresentando bibliotecas, utilizadores e reprodução como se viessem de um único servidor. Foi construído para agregados familiares e grupos de amigos cujos filmes, séries e música residem em máquinas ou redes separadas, mas que desejam um único local para navegar e reproduzir tudo.

Uma vez que comunica nativamente com a API do Jellyfin, os clientes móveis, de TV e de desktop existentes continuam a funcionar sem reconfiguração. Alojar o Jellyswarrm num VPS oferece um ponto de entrada público estável que interliga instâncias remotas do Jellyfin sem VPNs ou montagens SMB, enquanto a transcodificação ainda ocorre no servidor upstream que detém os conteúdos multimédia.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Jellyswarrm

Vista unificada da biblioteca

Navegue por filmes, séries e música de cada servidor Jellyfin conectado dentro de uma única grelha de biblioteca com linhas de 'A Seguir' e 'Adicionados Recentemente' unidas.

Reprodução direta a montante

Os streams são servidos diretamente do servidor Jellyfin de origem, para que a transcodificação e a largura de banda permaneçam na máquina que possui os ficheiros multimédia.

Jellyfin API compatível

Aparece aos clientes como um servidor Jellyfin normal, assim, as aplicações existentes no Android, iOS, Roku, Fire TV e Apple TV continuam a funcionar sem alterações.

Mapeamento de utilizadores inter-servidor

Ligar contas em vários servidores upstream para que cada espetador inicie sessão uma vez e veja as bibliotecas a que tem acesso em todo o lado.

Federação de servidores

A sincronização automática de utilizadores entre instâncias Jellyfin conectadas mantém as credenciais e o acesso alinhados sem a gestão manual de contas.

Painel de utilizador pessoal

A página de utilizador integrada permite aos visualizadores gerir as suas credenciais upstream e bibliotecas ligadas a partir de uma única interface web.

Por que executar Jellyswarrm na Hostinger

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

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