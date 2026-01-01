Implemente o ArcadeDB com um clique.
Base de dados multi-modelo de alto desempenho que suporta dados de grafo, documento, chave-valor, séries temporais e vetoriais num único motor.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ArcadeDB
ArcadeDB é um motor de base de dados multi-modelo de código aberto construído para um desempenho extremo em diversos modelos de dados. Ao contrário das bases de dados de modelo único que o forçam a escolher entre estruturas de grafo, documento ou relacionais, o ArcadeDB lida com todas elas nativamente — armazenando e consultando relações de grafo, coleções de documentos, pares chave-valor, séries temporais, incorporações de vetores e dados geoespaciais dentro de um único motor com total conformidade ACID.
Criado pelo fundador da OrientDB, o ArcadeDB é construído em Java de baixo nível otimizado para uma recolha de lixo mínima, permitindo milhões de operações de registo por segundo. A interface web integrada do ArcadeDB Studio fornece execução de consultas, gestão de esquemas e visualização de grafos — não são necessárias ferramentas de cliente separadas após a implementação.
Principais características de ArcadeDB
Motor de dados multimodelo
Armazene e consulte dados de grafo, documento, chave-valor, séries temporais e vetoriais numa única base de dados, sem mudar de ferramentas ou sincronizar armazenamentos separados.
Sete linguagens de consulta
Consultar usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, ou o protocolo Redis — use a linguagem que se adapta ao seu modelo de dados.
ArcadeDB Studio
Interface web integrada para executar consultas, gerir esquemas, visualizar dados de grafo e administrar a base de dados sem ferramentas de cliente externas.
Pesquisa de similaridade de vetor
Armazenamento nativo de embeddings vetoriais e pesquisa de similaridade para cargas de trabalho de IA e machine learning, juntamente com os seus dados operacionais.
ACID em escala
Transações totalmente compatíveis com ACID processando milhões de registos por segundo, desde implementações de Raspberry Pi incorporadas até clusters multi-nó.
Por que executar ArcadeDB na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.