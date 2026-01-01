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Velocidade de rede de 1 Gbps
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com ArcadeDB

ArcadeDB é um motor de base de dados multi-modelo de código aberto construído para um desempenho extremo em diversos modelos de dados. Ao contrário das bases de dados de modelo único que o forçam a escolher entre estruturas de grafo, documento ou relacionais, o ArcadeDB lida com todas elas nativamente — armazenando e consultando relações de grafo, coleções de documentos, pares chave-valor, séries temporais, incorporações de vetores e dados geoespaciais dentro de um único motor com total conformidade ACID.

Criado pelo fundador da OrientDB, o ArcadeDB é construído em Java de baixo nível otimizado para uma recolha de lixo mínima, permitindo milhões de operações de registo por segundo. A interface web integrada do ArcadeDB Studio fornece execução de consultas, gestão de esquemas e visualização de grafos — não são necessárias ferramentas de cliente separadas após a implementação.

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O que pode criar com {name}

Principais características de ArcadeDB

Motor de dados multimodelo

Armazene e consulte dados de grafo, documento, chave-valor, séries temporais e vetoriais numa única base de dados, sem mudar de ferramentas ou sincronizar armazenamentos separados.

Sete linguagens de consulta

Consultar usando SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, ou o protocolo Redis — use a linguagem que se adapta ao seu modelo de dados.

ArcadeDB Studio

Interface web integrada para executar consultas, gerir esquemas, visualizar dados de grafo e administrar a base de dados sem ferramentas de cliente externas.

Pesquisa de similaridade de vetor

Armazenamento nativo de embeddings vetoriais e pesquisa de similaridade para cargas de trabalho de IA e machine learning, juntamente com os seus dados operacionais.

ACID em escala

Transações totalmente compatíveis com ACID processando milhões de registos por segundo, desde implementações de Raspberry Pi incorporadas até clusters multi-nó.

Por que executar ArcadeDB na Hostinger

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Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
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Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
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Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
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Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
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O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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