ArcadeDB é um motor de base de dados multi-modelo de código aberto construído para um desempenho extremo em diversos modelos de dados. Ao contrário das bases de dados de modelo único que o forçam a escolher entre estruturas de grafo, documento ou relacionais, o ArcadeDB lida com todas elas nativamente — armazenando e consultando relações de grafo, coleções de documentos, pares chave-valor, séries temporais, incorporações de vetores e dados geoespaciais dentro de um único motor com total conformidade ACID.

Criado pelo fundador da OrientDB, o ArcadeDB é construído em Java de baixo nível otimizado para uma recolha de lixo mínima, permitindo milhões de operações de registo por segundo. A interface web integrada do ArcadeDB Studio fornece execução de consultas, gestão de esquemas e visualização de grafos — não são necessárias ferramentas de cliente separadas após a implementação.