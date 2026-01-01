Implemente Apache Kvrocks com instalação de um clique.
Base de dados chave-valor com protocolo Redis, baseada em disco, que armazena muito mais dados por gigabyte de RAM do que o Redis em memória.
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O que pode criar com Apache Kvrocks
O Apache Kvrocks é uma base de dados chave-valor NoSQL distribuída que utiliza o protocolo RESP do Redis, mas persiste os dados em disco através do RocksDB em vez de manter o conjunto de dados completo em memória. O resultado é um substituto direto para qualquer cliente Redis que armazena conjuntos de dados dramaticamente maiores no mesmo hardware, ideal para cargas de trabalho onde o Redis em memória se torna demasiado caro.
O Kvrocks suporta todos os principais tipos de dados do Redis, espaços de nomes com tokens por inquilino, replicação assíncrona de binlog, Redis Sentinel para failover e um modo de cluster gerido centralmente. A autoalojar o Kvrocks num VPS dá às aplicações um armazenamento persistente compatível com Redis com controlo total sobre a otimização do RocksDB, compressão e disposição de armazenamento, sem os preços de serviço gerido.
Principais características de Apache Kvrocks
Compatível com o Protocolo Redis
Funciona com todas as bibliotecas cliente Redis ao comunicar o protocolo RESP padrão na porta 6666 – strings, hashes, listas, conjuntos, conjuntos ordenados, streams e bitmaps comportam-se todos como Redis.
Armazenamento em disco
O motor RocksDB persiste o conjunto de dados completo para o disco, de modo que a capacidade aumenta com o armazenamento em vez da RAM, muitas vezes contendo dezenas de vezes mais dados por VPS do que o Redis.
Espaços de Nomes com Tokens
O suporte a espaços de nomes multi-inquilino atribui um token separado a cada base de dados lógica para que uma única instância Kvrocks possa ser partilhada em segurança entre aplicações.
Replicação Assíncrona
A replicação de binlog estilo MySQL transmite escritas para réplicas para escalabilidade de leitura, cópia de segurança e recuperação de desastres sem interromper o primário.
Cluster e Sentinel
O modo de cluster nativo do Redis e a compatibilidade com o Redis Sentinel permitem a fragmentação horizontal e o failover automático utilizando as ferramentas Redis existentes.
Por que executar Apache Kvrocks na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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