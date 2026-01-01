O Apache Kvrocks é uma base de dados chave-valor NoSQL distribuída que utiliza o protocolo RESP do Redis, mas persiste os dados em disco através do RocksDB em vez de manter o conjunto de dados completo em memória. O resultado é um substituto direto para qualquer cliente Redis que armazena conjuntos de dados dramaticamente maiores no mesmo hardware, ideal para cargas de trabalho onde o Redis em memória se torna demasiado caro.

O Kvrocks suporta todos os principais tipos de dados do Redis, espaços de nomes com tokens por inquilino, replicação assíncrona de binlog, Redis Sentinel para failover e um modo de cluster gerido centralmente. A autoalojar o Kvrocks num VPS dá às aplicações um armazenamento persistente compatível com Redis com controlo total sobre a otimização do RocksDB, compressão e disposição de armazenamento, sem os preços de serviço gerido.