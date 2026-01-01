O Friendica é uma das redes sociais autoalojadas mais antigas e interoperáveis do fediverso. Federada simultaneamente através do ActivityPub, Diaspora e do seu próprio protocolo DFRN — o que significa que a sua instância Friendica pode ligar-se ao Mastodon, Misskey, Pixelfed, pods Diaspora e dezenas de outras redes a partir de uma única conta. Ao contrário de plataformas mais recentes que se focam num único protocolo, o Friendica foi construído especificamente para um alcance máximo de federação em toda a web social descentralizada.

Executar o Friendica no seu próprio VPS dá-lhe a propriedade total da sua identidade social e dos seus dados. Pode escolher as regras, decidir com que redes federar e manter todas as publicações, contactos e multimédia sob o seu controlo direto — sem publicidade e sem uma plataforma que possa desaparecer ou alterar os seus termos amanhã.