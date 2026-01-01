Implemente Friendica com instalação de um clique.
Rede social do fediverso madura e autoalojada que federa com Mastodon, Diaspora, ActivityPub e muito mais.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Friendica
O Friendica é uma das redes sociais autoalojadas mais antigas e interoperáveis do fediverso. Federada simultaneamente através do ActivityPub, Diaspora e do seu próprio protocolo DFRN — o que significa que a sua instância Friendica pode ligar-se ao Mastodon, Misskey, Pixelfed, pods Diaspora e dezenas de outras redes a partir de uma única conta. Ao contrário de plataformas mais recentes que se focam num único protocolo, o Friendica foi construído especificamente para um alcance máximo de federação em toda a web social descentralizada.
Executar o Friendica no seu próprio VPS dá-lhe a propriedade total da sua identidade social e dos seus dados. Pode escolher as regras, decidir com que redes federar e manter todas as publicações, contactos e multimédia sob o seu controlo direto — sem publicidade e sem uma plataforma que possa desaparecer ou alterar os seus termos amanhã.
Principais características de Friendica
Federação Universal
Conecta-se simultaneamente às redes ActivityPub, Diaspora e DFRN – siga e interaja com utilizadores do Mastodon, Misskey, Pixelfed e Diaspora a partir de uma única conta.
Formatos de publicação ricos
Suporta publicações de formato longo com formatação completa BBCode e Markdown, imagens incorporadas, anexos de ficheiros e sondagens – muito além do limite de 500 carateres das plataformas de microblogging.
Contactos com prioridade na privacidade
Controlos de público detalhados por publicação — partilhe com todos, grupos de contactos específicos ou indivíduos — oferecendo-lhe privacidade ao nível do Mastodon com mecânicas de grupo ao estilo do Facebook.
Fórum e canais de grupo
Crie contas de fórum baseadas em tópicos nas quais qualquer utilizador do fediverso pode participar, permitindo discussões comunitárias encadeadas através das fronteiras da rede.
Eventos e calendário
Criação de eventos integrada com RSVP e um calendário pessoal que sincroniza entre contactos federados, útil para a coordenação da comunidade sem ferramentas externas.
Ecossistema de plugins
Estenda o Friendica com add-ons oficiais para autenticação LDAP, armazenamento S3, notificações push, fornecedores OAuth adicionais e publicação cruzada para outras plataformas.
Por que executar Friendica na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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