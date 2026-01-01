Instale FMD com um clique.
Servidor Encontrar o Meu Dispositivo autoalojado e amigo da privacidade para localizar, tocar e apagar remotamente os seus telemóveis e tablets Android.
Escolha um plano VPS para FMD (Find My Device)
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com FMD (Find My Device)
FMD (Find My Device) é uma alternativa de código aberto e auto-hospedada ao Find My Device da Google. Funciona em conjunto com a aplicação Android FMD: os seus telemóveis reportam a sua localização encriptada ao seu próprio servidor, ao qual acede através de uma interface web limpa para localizar um dispositivo perdido ou roubado, fazê-lo tocar, tirar uma fotografia, bloquear o ecrã ou acionar uma limpeza remota. Cada comando é encaminhado através do seu próprio servidor, para que nenhum terceiro veja onde estão os seus dispositivos.
Uma vez que o aloja no seu próprio VPS, o seu histórico de localização e os dados do dispositivo nunca saem da infraestrutura que controla — não há requisito de conta Google e nenhuma dependência de fornecedor. A encriptação de ponta a ponta mantém os dados ilegíveis mesmo para o servidor, dando-lhe a garantia de um serviço comercial de localização de dispositivos sem sacrificar a privacidade.
Principais características de FMD (Find My Device)
Localizar dispositivos perdidos
Localize a última posição GPS reportada de qualquer telemóvel ou tablet registado diretamente a partir da interface web, mesmo quando o dispositivo está fora de alcance.
Comandos remotos
Ativar um toque alto, tirar uma fotografia, bloquear o ecrã ou apagar dados remotamente para proteger um dispositivo perdido ou roubado.
Encriptação ponto a ponto
Os dados de localização são encriptados no dispositivo antes de chegarem ao servidor, para que ninguém – nem mesmo o anfitrião – possa ler a sua localização.
App complementar para Android
Emparelha com a aplicação FMD para Android de código aberto para reportar a localização e receber comandos sem depender dos Google Play Services.
Sem conta Google
Substitua o Google Encontrar o Meu Dispositivo por um serviço que controla totalmente, sem necessidade de uma conta na cloud ou de dependência de fornecedor.
Por que executar FMD (Find My Device) na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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