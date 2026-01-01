FMD (Find My Device) é uma alternativa de código aberto e auto-hospedada ao Find My Device da Google. Funciona em conjunto com a aplicação Android FMD: os seus telemóveis reportam a sua localização encriptada ao seu próprio servidor, ao qual acede através de uma interface web limpa para localizar um dispositivo perdido ou roubado, fazê-lo tocar, tirar uma fotografia, bloquear o ecrã ou acionar uma limpeza remota. Cada comando é encaminhado através do seu próprio servidor, para que nenhum terceiro veja onde estão os seus dispositivos.

Uma vez que o aloja no seu próprio VPS, o seu histórico de localização e os dados do dispositivo nunca saem da infraestrutura que controla — não há requisito de conta Google e nenhuma dependência de fornecedor. A encriptação de ponta a ponta mantém os dados ilegíveis mesmo para o servidor, dando-lhe a garantia de um serviço comercial de localização de dispositivos sem sacrificar a privacidade.