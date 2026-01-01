Implemente o TrailBase com um clique.
Alternativa de código aberto ao Firebase com APIs de tipo seguro, subscrições em tempo real, autenticação e interface de administração num único executável.
Escolha um plano VPS para TrailBase
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com TrailBase
O TrailBase é uma alternativa ao Firebase de sub-milissegundos, de executável único, construída em Rust, SQLite e Wasmtime. Integra APIs REST e em tempo real com segurança de tipo, autenticação baseada em JWT com fornecedores OAuth2, um runtime WebAssembly incorporado para lógica de servidor personalizada e um painel de administração polido num único binário — assim, um backend completo é entregue como um único processo sem base de dados externa para operar.
A auto-hospedagem do TrailBase no seu próprio VPS mantém os registos de utilizador, dados da aplicação e tokens de autenticação sob o seu controlo total, elimina os preços BaaS por pedido e oferece latência previsível graças ao armazenamento local SQLite. Os SDKs de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin e C# facilitam a integração com aplicações web e móveis.
Principais características de TrailBase
APIs com tipagem segura
Defina coleções na interface de administração e o TrailBase gera automaticamente endpoints REST com segurança de tipo com JSON Schema, eliminando código CRUD frágil escrito manualmente.
Subscrições em tempo real
As APIs em tempo real baseadas em push permitem que os clientes subscrevam alterações de registos e se mantenham sincronizados sem polling, sendo ideais para aplicações colaborativas e com atualização em tempo real.
Ambiente de execução WebAssembly
Execute lógica personalizada do lado do servidor escrita em JavaScript, Rust ou Go como componentes WASM em sandbox, sem necessidade de reconstruir ou reiniciar o servidor.
Autenticação integrada
Registo com email/palavra-passe e fornecedores OAuth2 como Google e Discord funcionam de imediato usando JWT e tokens de atualização – não é necessário um serviço de identidade separado.
Painel de administração
Uma interface web integrada permite gerir tabelas, navegar por registos, configurar a autenticação e inspecionar registos sem escrever chamadas SQL ou REST manualmente.
Binário único em SQLite
Tudo é executado a partir de um único executável Rust apoiado por SQLite, para que as implementações permaneçam simples e as consultas permaneçam rápidas sem um servidor de base de dados separado.
Por que executar TrailBase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.