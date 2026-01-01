O TrailBase é uma alternativa ao Firebase de sub-milissegundos, de executável único, construída em Rust, SQLite e Wasmtime. Integra APIs REST e em tempo real com segurança de tipo, autenticação baseada em JWT com fornecedores OAuth2, um runtime WebAssembly incorporado para lógica de servidor personalizada e um painel de administração polido num único binário — assim, um backend completo é entregue como um único processo sem base de dados externa para operar.

A auto-hospedagem do TrailBase no seu próprio VPS mantém os registos de utilizador, dados da aplicação e tokens de autenticação sob o seu controlo total, elimina os preços BaaS por pedido e oferece latência previsível graças ao armazenamento local SQLite. Os SDKs de cliente para TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin e C# facilitam a integração com aplicações web e móveis.