ClassroomIO é um sistema de gestão de aprendizagem totalmente de código aberto construído para empresas que precisam de gerir formação de conformidade, academias de formação de clientes e programas de certificação de parceiros a partir de uma única plataforma. Inclui cursos, lições, exercícios ilimitados, espaços de trabalho multi-organização, certificados personalizados e um construtor de cursos com IA que elabora esboços e conteúdo de lições.

Alojar o ClassroomIO por conta própria no seu próprio VPS mantém os registos de alunos, os IDs de certificados e os dados de auditoria de formação sob o seu controlo – sem taxas por utilizador, sem dependência de fornecedor e sem terceiros entre a sua organização e os seus dados de formação. A pilha inclui Postgres, Redis e armazenamento de objetos compatível com S3, para que todo o SGA funcione sem quaisquer serviços externos.