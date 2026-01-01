Implemente o ClassroomIO com instalação de um clique.
Sistema de gestão de aprendizagem de código aberto para conformidade, formação de clientes e programas de formação de parceiros.
Escolha um plano VPS para ClassroomIO
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com ClassroomIO
ClassroomIO é um sistema de gestão de aprendizagem totalmente de código aberto construído para empresas que precisam de gerir formação de conformidade, academias de formação de clientes e programas de certificação de parceiros a partir de uma única plataforma. Inclui cursos, lições, exercícios ilimitados, espaços de trabalho multi-organização, certificados personalizados e um construtor de cursos com IA que elabora esboços e conteúdo de lições.
Alojar o ClassroomIO por conta própria no seu próprio VPS mantém os registos de alunos, os IDs de certificados e os dados de auditoria de formação sob o seu controlo – sem taxas por utilizador, sem dependência de fornecedor e sem terceiros entre a sua organização e os seus dados de formação. A pilha inclui Postgres, Redis e armazenamento de objetos compatível com S3, para que todo o SGA funcione sem quaisquer serviços externos.
Principais características de ClassroomIO
Formação de Conformidade
Acompanhe os prazos, renovações, períodos de carência e isenções com certificados personalizados e identificações personalizadas para programas de formação regulamentados.
Criador de Cursos IA
Gerar esquemas de curso, conteúdo das aulas e trabalhos usando Gemini, GPT-4o, ou Claude – depois refinar o resultado no editor.
Tutor de Aulas de IA
O assistente de IA na aula responde às perguntas dos alunos na página, com base no material didático envolvente.
Programas e Turmas
Agrupe cursos em programas com objetivos, agendamento de turmas, gestão de equipas e acompanhamento partilhado do progresso.
Espaços de Trabalho Multi-Organizacionais
Gerir organizações separadas com a sua própria marca, domínios personalizados e professores a partir de uma única instância do ClassroomIO.
API REST e Webhooks
Inscreva utilizadores, desencadeie automações e receba eventos como certificate.issued ou enrollment.completed para integrar o ClassroomIO na sua infraestrutura.
Por que executar ClassroomIO na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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