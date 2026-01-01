O Firefox em Docker executa um navegador completo no seu VPS e transmite-o para qualquer navegador web moderno através de uma interface gráfica de utilizador baseada na web. Isto proporciona-lhe um ambiente de navegação isolado que protege os seus dispositivos locais, mascara o seu endereço IP doméstico e permite-lhe manter um perfil de navegação consistente — completo com marcadores, palavras-passe e extensões — acessível a partir de qualquer parte do mundo.

Alojar o Firefox no seu VPS significa que as suas sessões de navegação nunca são processadas através de um serviço comercial de ambiente de trabalho remoto, dando a investigadores de segurança, utilizadores preocupados com a privacidade e equipas remotas um navegador privado e sempre disponível sob o seu próprio controlo.