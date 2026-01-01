Implemente o Firefox com instalação de um clique.
Navegador Firefox autoalojado acessível a partir de qualquer dispositivo através de uma interface web, com marcadores, extensões e definições persistentes.
Escolha um plano VPS para Firefox
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Firefox
O Firefox em Docker executa um navegador completo no seu VPS e transmite-o para qualquer navegador web moderno através de uma interface gráfica de utilizador baseada na web. Isto proporciona-lhe um ambiente de navegação isolado que protege os seus dispositivos locais, mascara o seu endereço IP doméstico e permite-lhe manter um perfil de navegação consistente — completo com marcadores, palavras-passe e extensões — acessível a partir de qualquer parte do mundo.
Alojar o Firefox no seu VPS significa que as suas sessões de navegação nunca são processadas através de um serviço comercial de ambiente de trabalho remoto, dando a investigadores de segurança, utilizadores preocupados com a privacidade e equipas remotas um navegador privado e sempre disponível sob o seu próprio controlo.
Principais características de Firefox
Ambiente de Navegação Isolado
Navegue a partir do IP do VPS em vez da ligação local, protegendo o sistema local de ameaças baseadas na web e mascarando o endereço de casa.
Perfil Persistente
Marcadores, histórico, palavras-passe e extensões instaladas sobrevivem aos reinícios do contentor, proporcionando uma experiência de navegação consistente sempre.
Acesso a partir de qualquer dispositivo
Abra a sessão do navegador em qualquer navegador web moderno – não é necessária a instalação de software ou cliente VNC no dispositivo de acesso.
Apoio à Extensão
Instale qualquer extensão do Firefox, incluindo bloqueadores de anúncios, gestores de palavras-passe e ferramentas de privacidade, tal como faria numa instalação local do Firefox.
Streaming de Áudio
O áudio web está ativado por predefinição para que possa reproduzir multimédia, ver vídeos e utilizar aplicações de voz baseadas na web através da sessão remota.
Por que executar Firefox na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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