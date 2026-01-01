Implemente Onyx com instalação de um clique.
Plataforma de chat de IA de código aberto e pesquisa empresarial que liga cada LLM ao conhecimento da sua equipa.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Onyx
Onyx é uma plataforma de IA de código aberto que combina uma interface de chat rica em funcionalidades com pesquisa empresarial nos documentos e aplicações da sua equipa. Funciona com todos os principais fornecedores de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, e qualquer modelo autoalojado exposto via Ollama ou vLLM — para que possa escolher livremente o modelo que se adapta a cada tarefa sem ter de reescrever a sua stack.
O autoalojamento do Onyx no seu VPS mantém as transcrições de chat, documentos indexados e credenciais de conector na infraestrutura que controla. Mais de quarenta conectores extraem dados do Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira e outros para um índice de pesquisa unificado, para que as respostas citem os originais em vez de vazar contexto sensível para SaaS de terceiros.
Principais características de Onyx
Funciona com todos os LLM
Traga as suas próprias chaves de API para OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Vertex, ou qualquer endpoint compatível com OpenAI, incluindo implementações locais de Ollama e vLLM.
Mais de quarenta conectores
Indexe o Google Drive, Slack, Confluence, Notion, GitHub, Jira, Salesforce, Zendesk e muitos mais para que as respostas do chat citem o conhecimento real da equipa.
Agentes de IA e assistentes
Crie assistentes personalizados com instruções personalizadas, âmbitos de conector e ferramentas para que cada equipa obtenha uma IA adaptada ao seu fluxo de trabalho.
Citações e fundamentação
Cada resposta remete para o documento de origem, para que os utilizadores verifiquem as afirmações e confiem nas respostas, em vez de especular sobre alucinações.
Permissões baseadas em função
O controlo de acesso ao nível do documento herda as permissões do sistema de origem para que os utilizadores apenas vejam o que já lhes é permitido ler.
Privacidade autoalojada
Conversas, vetores e documentos de origem permanecem no seu VPS – nada é enviado para os servidores Onyx e mantém o controlo total do tráfego do modelo e do conector.
Por que executar Onyx na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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