Onyx é uma plataforma de IA de código aberto que combina uma interface de chat rica em funcionalidades com pesquisa empresarial nos documentos e aplicações da sua equipa. Funciona com todos os principais fornecedores de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex, e qualquer modelo autoalojado exposto via Ollama ou vLLM — para que possa escolher livremente o modelo que se adapta a cada tarefa sem ter de reescrever a sua stack.

O autoalojamento do Onyx no seu VPS mantém as transcrições de chat, documentos indexados e credenciais de conector na infraestrutura que controla. Mais de quarenta conectores extraem dados do Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira e outros para um índice de pesquisa unificado, para que as respostas citem os originais em vez de vazar contexto sensível para SaaS de terceiros.