Implemente Kan com instalação de um clique.
Quadro Kanban e ferramenta de gestão de projetos de código aberto, construída como uma alternativa ao Trello com a privacidade como prioridade.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Kan
O Kan é um quadro Kanban de código aberto, autoalojado, concebido para equipas que desejam controlo total sobre os seus dados de projeto. Desenvolvido com Next.js e PostgreSQL, oferece o fluxo de trabalho familiar de cartões e quadros do Trello sem o preço por utilizador ou o bloqueio de dados. Quadros, cartões, etiquetas e espaços de trabalho de equipa estão todos incluídos de imediato.
Alojando o Kan no seu próprio VPS significa que os seus dados de projeto permanecem privados e numa infraestrutura que controla. Com suporte para início de sessão por email/palavra-passe e mais de 20 fornecedores OAuth — incluindo Google, GitHub e Microsoft — a sua equipa pode começar a colaborar sem configuração adicional.
Principais características de Kan
Quadros Kanban
Organize o trabalho em quadros e cartões com etiquetas, filtros e arrastar e largar para qualquer fluxo de trabalho de equipa.
Espaços de trabalho da equipa
Convide membros para espaços de trabalho partilhados com controlos de visibilidade do quadro para que as pessoas certas vejam os projetos certos.
Importar Trello
Migre os quadros Trello existentes diretamente para o Kan para preservar o histórico do projeto sem reintrodução manual.
Autenticação flexível
Inicie sessão com e-mail/palavra-passe ou qualquer um dos mais de 20 fornecedores OAuth, incluindo Google, GitHub e Microsoft.
Monitorização de atividade
Os registos de atividade do cartão e os tópicos de comentários mantêm um histórico completo de cada alteração e discussão num só lugar.
Por que executar Kan na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.