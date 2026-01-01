O Kan é um quadro Kanban de código aberto, autoalojado, concebido para equipas que desejam controlo total sobre os seus dados de projeto. Desenvolvido com Next.js e PostgreSQL, oferece o fluxo de trabalho familiar de cartões e quadros do Trello sem o preço por utilizador ou o bloqueio de dados. Quadros, cartões, etiquetas e espaços de trabalho de equipa estão todos incluídos de imediato.

Alojando o Kan no seu próprio VPS significa que os seus dados de projeto permanecem privados e numa infraestrutura que controla. Com suporte para início de sessão por email/palavra-passe e mais de 20 fornecedores OAuth — incluindo Google, GitHub e Microsoft — a sua equipa pode começar a colaborar sem configuração adicional.