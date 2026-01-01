Implemente o LocalAI com instalação de um clique.
Servidor de inferência autoalojado, compatível com a API OpenAI, que executa LLMs, geração de imagens e transcrição de áudio no seu próprio hardware.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com LocalAI
O LocalAI é uma alternativa gratuita e de código aberto à API da OpenAI que é executada inteiramente na sua própria infraestrutura. Implementa a especificação da API REST da OpenAI, pelo que qualquer aplicação criada para a OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centenas de outras — pode mudar para o LocalAI alterando um único URL de endpoint, sem necessidade de modificações no código. Suporta modelos de linguagem via llama.cpp, geração de imagens via Stable Diffusion e transcrição de áudio via Whisper, tudo servido a partir de um único contentor com uma galeria de modelos integrada e uma interface de chat.
Alojando o LocalAI localmente, as suas instruções, respostas e conteúdo gerado nunca saem do seu servidor. Não há custos por token, nem limites de taxa, nem dependência da disponibilidade de API de terceiros — tornando-o prático para cargas de trabalho sensíveis à privacidade e implementações de produção conscientes dos custos.
Principais características de LocalAI
OpenAI API compatível
Integre-se como substituto para chamadas da API da OpenAI sem alterar o código da aplicação – basta atualizar o URL base e trocar a chave da API.
Inferência Multimodal
Execute modelos de linguagem, geração de imagens (Stable Diffusion) e transcrição de áudio (Whisper) a partir de um único servidor sob uma API unificada.
Galeria de Modelos integrada
Navegue, descarregue e ative modelos pré-configurados através da interface web sem escrever ficheiros de configuração ou executar comandos CLI.
Operação apenas com CPU
Funciona em hardware VPS padrão sem requisitos de GPU – a aceleração da GPU é suportada quando disponível, mas nunca é obrigatória.
Sem Custos de Token
Inferência ilimitada sem preço por pedido, quotas de utilização ou faturação – o seu único custo é o VPS que o executa.
Por que executar LocalAI na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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