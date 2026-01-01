O LocalAI é uma alternativa gratuita e de código aberto à API da OpenAI que é executada inteiramente na sua própria infraestrutura. Implementa a especificação da API REST da OpenAI, pelo que qualquer aplicação criada para a OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centenas de outras — pode mudar para o LocalAI alterando um único URL de endpoint, sem necessidade de modificações no código. Suporta modelos de linguagem via llama.cpp, geração de imagens via Stable Diffusion e transcrição de áudio via Whisper, tudo servido a partir de um único contentor com uma galeria de modelos integrada e uma interface de chat.

Alojando o LocalAI localmente, as suas instruções, respostas e conteúdo gerado nunca saem do seu servidor. Não há custos por token, nem limites de taxa, nem dependência da disponibilidade de API de terceiros — tornando-o prático para cargas de trabalho sensíveis à privacidade e implementações de produção conscientes dos custos.