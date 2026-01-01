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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

Gestor Docker
Acesso rápido aos registos do contentor
Atualizações com um clique
Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
API pública
Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com LocalAI

O LocalAI é uma alternativa gratuita e de código aberto à API da OpenAI que é executada inteiramente na sua própria infraestrutura. Implementa a especificação da API REST da OpenAI, pelo que qualquer aplicação criada para a OpenAI — LangChain, LlamaIndex, AutoGen e centenas de outras — pode mudar para o LocalAI alterando um único URL de endpoint, sem necessidade de modificações no código. Suporta modelos de linguagem via llama.cpp, geração de imagens via Stable Diffusion e transcrição de áudio via Whisper, tudo servido a partir de um único contentor com uma galeria de modelos integrada e uma interface de chat.

Alojando o LocalAI localmente, as suas instruções, respostas e conteúdo gerado nunca saem do seu servidor. Não há custos por token, nem limites de taxa, nem dependência da disponibilidade de API de terceiros — tornando-o prático para cargas de trabalho sensíveis à privacidade e implementações de produção conscientes dos custos.

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O que pode criar com {name}

Principais características de LocalAI

OpenAI API compatível

Integre-se como substituto para chamadas da API da OpenAI sem alterar o código da aplicação – basta atualizar o URL base e trocar a chave da API.

Inferência Multimodal

Execute modelos de linguagem, geração de imagens (Stable Diffusion) e transcrição de áudio (Whisper) a partir de um único servidor sob uma API unificada.

Galeria de Modelos integrada

Navegue, descarregue e ative modelos pré-configurados através da interface web sem escrever ficheiros de configuração ou executar comandos CLI.

Operação apenas com CPU

Funciona em hardware VPS padrão sem requisitos de GPU – a aceleração da GPU é suportada quando disponível, mas nunca é obrigatória.

Sem Custos de Token

Inferência ilimitada sem preço por pedido, quotas de utilização ou faturação – o seu único custo é o VPS que o executa.

Por que executar LocalAI na Hostinger

Lance com um clique

Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

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Gestor Docker incorporado

Localização recomendada do servidor:

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
Martin K

A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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Experimente sem riscos com a nossa garantia de reembolso de 30 dias. Para mais informações, consulte a nossa política de reembolso.

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