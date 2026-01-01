O Casibase é uma plataforma de gestão de conhecimento e chatbot de IA de código aberto que permite às organizações criar assistentes específicos de domínio, suportados por dados empresariais reais. Combina a ingestão de documentos baseada em embeddings com suporte para múltiplos grandes modelos de linguagem — incluindo ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — para que as equipas possam consultar a sua própria base de conhecimento através de uma interface de chat em linguagem natural, sem enviar documentos brutos para serviços de terceiros.

O autoalojamento do Casibase no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API de modelos inteiramente na infraestrutura que controla. A stack é fornecida com MySQL para persistência e integra-se com o Casdoor para autenticação de nível empresarial, incluindo GitHub, Google e provedores OAuth personalizados.