Implemente o Casibase com instalação de um clique.
Base de conhecimento de IA de código aberto e plataforma de chat alimentada por LLM para a construção de assistentes específicos de domínio.
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O que pode criar com Casibase
O Casibase é uma plataforma de gestão de conhecimento e chatbot de IA de código aberto que permite às organizações criar assistentes específicos de domínio, suportados por dados empresariais reais. Combina a ingestão de documentos baseada em embeddings com suporte para múltiplos grandes modelos de linguagem — incluindo ChatGPT, Claude, Llama 3 e DeepSeek — para que as equipas possam consultar a sua própria base de conhecimento através de uma interface de chat em linguagem natural, sem enviar documentos brutos para serviços de terceiros.
O autoalojamento do Casibase no seu próprio VPS mantém documentos proprietários, histórico de conversas e chaves de API de modelos inteiramente na infraestrutura que controla. A stack é fornecida com MySQL para persistência e integra-se com o Casdoor para autenticação de nível empresarial, incluindo GitHub, Google e provedores OAuth personalizados.
Principais características de Casibase
Suporte a LLM multi-modelo
Ligue-se a ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 e modelos HuggingFace para que possa alternar ou comparar fornecedores sem ter de reintroduzir a sua base de conhecimento.
Recuperação baseada em embeddings
Os documentos são segmentados e incorporados no momento da ingestão, permitindo uma pesquisa semântica que apresenta passagens contextualmente relevantes em vez de correspondências por palavra-chave.
Autenticação Empresarial
A integração Casdoor fornece início de sessão único com GitHub, Google e fornecedores OAuth empresariais, com controlos de permissão granulares em todas as bases de conhecimento.
Interface multilíngue
A interface web inclui suporte para 12 idiomas, tornando-a acessível a equipas distribuídas globalmente sem trabalho de localização adicional.
Acesso remoto a ativos
O suporte integrado para os protocolos RDP, VNC e SSH permite anexar infraestrutura remota como ativos de conhecimento, juntamente com documentos e histórico de conversas.
Por que executar Casibase na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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