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Plataforma de dados de clientes de código aberto que captura eventos de produto e os transmite para o seu armazém, ferramentas de marketing e APIs em tempo real.

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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais

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Acesso rápido aos registos do contentor
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Processadores AMD EPYC
Armazenamento SSD NVMe
Velocidade de rede de 1 Gbps
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Datacenters em todo o mundo
Domínio gratuito durante 1 ano
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Todos os planos são pagos antecipadamente. A mensalidade reflete o preço total do plano, dividido pelo número de meses do seu plano.

O que pode criar com Jitsu

Jitsu é uma plataforma de dados de clientes de código aberto construída para engenheiros como uma alternativa auto-hospedada ao Segment. Captura eventos de produtos e websites através de SDKs nativos, processa-os com funções JavaScript sem servidor, e encaminha os resultados para data warehouses, ferramentas de marketing e endpoints HTTP personalizados com latência inferior a um segundo.

A auto-hospedagem do Jitsu no seu VPS mantém cada payload de evento, identificador de cliente e configuração de pipeline na sua própria infraestrutura – sem preços por evento, sem limites de MTU e sem dependência de fornecedor. Esta implementação agrupa o pipeline de eventos completo do Jitsu (console, ingest, rotor e bulker) juntamente com PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB e Redpanda, oferecendo-lhe um CDP pronto para produção numa única stack Compose.

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O que pode criar com {name}

Principais características de Jitsu

Transmissão de eventos em tempo real

Encaminha eventos capturados para armazéns de dados e destinos SaaS em segundos, potenciando painéis em tempo real, públicos e análises de produto.

Destinos de armazém nativos

Carrega eventos diretamente para Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres e S3 com gestão de esquema integrada – não é necessária uma ferramenta ETL separada.

Funções JavaScript

Filtrar, enriquecer e remodelar eventos usando funções JavaScript personalizadas que são executadas no lado do servidor antes que os eventos cheguem aos destinos.

Conectores de fonte

Extrair dados de bases de dados, APIs SaaS e ficheiros utilizando conectores Singer e Airbyte para ingestão em lote, juntamente com fluxos em tempo real.

Armazenamento de perfil de utilizador

Manter perfis unificados de visitantes e utilizadores no MongoDB para resolução de identidade entre dispositivos, segmentação e casos de uso de personalização.

Privacidade autoalojada

Mantenha os dados de eventos de clientes, identificadores e PII dentro do seu próprio VPS – o Jitsu nunca comunica com a base e não adiciona fornecedores de terceiros ao seu pipeline de dados.

Por que executar Jitsu na Hostinger

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Segurança em que pode confiar

Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.

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Gestor Docker incorporado

Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.

Gestor Docker incorporado

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Segurança em que pode confiar

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Gestor Docker incorporado

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Alojamento VPS Docker em que pode confiar

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀

Noel
Noel

Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.

Omkar
Omkar

Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.

Herriman
Herriman

O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.

Martin K
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.

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