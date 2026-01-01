Implemente o Jitsu com instalação de um clique.
Plataforma de dados de clientes de código aberto que captura eventos de produto e os transmite para o seu armazém, ferramentas de marketing e APIs em tempo real.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Jitsu
Jitsu é uma plataforma de dados de clientes de código aberto construída para engenheiros como uma alternativa auto-hospedada ao Segment. Captura eventos de produtos e websites através de SDKs nativos, processa-os com funções JavaScript sem servidor, e encaminha os resultados para data warehouses, ferramentas de marketing e endpoints HTTP personalizados com latência inferior a um segundo.
A auto-hospedagem do Jitsu no seu VPS mantém cada payload de evento, identificador de cliente e configuração de pipeline na sua própria infraestrutura – sem preços por evento, sem limites de MTU e sem dependência de fornecedor. Esta implementação agrupa o pipeline de eventos completo do Jitsu (console, ingest, rotor e bulker) juntamente com PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB e Redpanda, oferecendo-lhe um CDP pronto para produção numa única stack Compose.
Principais características de Jitsu
Transmissão de eventos em tempo real
Encaminha eventos capturados para armazéns de dados e destinos SaaS em segundos, potenciando painéis em tempo real, públicos e análises de produto.
Destinos de armazém nativos
Carrega eventos diretamente para Snowflake, BigQuery, Redshift, ClickHouse, Postgres e S3 com gestão de esquema integrada – não é necessária uma ferramenta ETL separada.
Funções JavaScript
Filtrar, enriquecer e remodelar eventos usando funções JavaScript personalizadas que são executadas no lado do servidor antes que os eventos cheguem aos destinos.
Conectores de fonte
Extrair dados de bases de dados, APIs SaaS e ficheiros utilizando conectores Singer e Airbyte para ingestão em lote, juntamente com fluxos em tempo real.
Armazenamento de perfil de utilizador
Manter perfis unificados de visitantes e utilizadores no MongoDB para resolução de identidade entre dispositivos, segmentação e casos de uso de personalização.
Privacidade autoalojada
Mantenha os dados de eventos de clientes, identificadores e PII dentro do seu próprio VPS – o Jitsu nunca comunica com a base e não adiciona fornecedores de terceiros ao seu pipeline de dados.
Por que executar Jitsu na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
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Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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