Jitsu é uma plataforma de dados de clientes de código aberto construída para engenheiros como uma alternativa auto-hospedada ao Segment. Captura eventos de produtos e websites através de SDKs nativos, processa-os com funções JavaScript sem servidor, e encaminha os resultados para data warehouses, ferramentas de marketing e endpoints HTTP personalizados com latência inferior a um segundo.

A auto-hospedagem do Jitsu no seu VPS mantém cada payload de evento, identificador de cliente e configuração de pipeline na sua própria infraestrutura – sem preços por evento, sem limites de MTU e sem dependência de fornecedor. Esta implementação agrupa o pipeline de eventos completo do Jitsu (console, ingest, rotor e bulker) juntamente com PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB e Redpanda, oferecendo-lhe um CDP pronto para produção numa única stack Compose.