DenoKV é uma base de dados chave-valor moderna construída pelos criadores do Deno, oferecendo armazenamento fortemente consistente com garantias de transação ACID e uma API nativa de JavaScript que se integra naturalmente em aplicações Deno. Suporta operações atómicas, índices secundários, versionamento automático e tratamento eficiente tanto de pequenos metadados como de grandes objetos binários — tudo suportado por um motor de armazenamento SQLite para persistência fiável.

O autoalojamento do DenoKV no seu VPS oferece desempenho e custos previsíveis em comparação com serviços de base de dados geridos, controlo completo sobre a sua camada de dados e autenticação baseada em tokens para garantir o acesso. É o armazenamento de apoio ideal para aplicações Deno que necessitam de armazenamento chave-valor fiável sem dependência de fornecedor ou preços variáveis da cloud.