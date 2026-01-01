Implemente DenoKV com um clique de instalação.
Base de dados chave-valor fortemente consistente, construída pela equipa Deno, com transações ACID e uma API nativa de JavaScript.
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O que pode criar com DenoKV
DenoKV é uma base de dados chave-valor moderna construída pelos criadores do Deno, oferecendo armazenamento fortemente consistente com garantias de transação ACID e uma API nativa de JavaScript que se integra naturalmente em aplicações Deno. Suporta operações atómicas, índices secundários, versionamento automático e tratamento eficiente tanto de pequenos metadados como de grandes objetos binários — tudo suportado por um motor de armazenamento SQLite para persistência fiável.
O autoalojamento do DenoKV no seu VPS oferece desempenho e custos previsíveis em comparação com serviços de base de dados geridos, controlo completo sobre a sua camada de dados e autenticação baseada em tokens para garantir o acesso. É o armazenamento de apoio ideal para aplicações Deno que necessitam de armazenamento chave-valor fiável sem dependência de fornecedor ou preços variáveis da cloud.
Principais características de DenoKV
Transações ACID
Garante atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade para todas as operações, tornando-o seguro para armazenar o estado crítico da aplicação.
API Nativa de JavaScript
Concebido especificamente para Deno com uma API assíncrona idiomática que se integra naturalmente em aplicações Deno existentes e projetos Deno Deploy.
Operações Atómicas de Múltiplas Chaves
Execute operações condicionais de leitura-modificação-escrita em várias chaves numa única transação atómica, permitindo a gestão de estado sem condições de corrida.
Índices Secundários
Defina índices secundários nos seus dados para permitir pesquisas eficientes além da chave primária, sem infraestrutura de consulta externa.
Segurança Baseada em Token
Protege todo o acesso à base de dados com um token de acesso gerado, impedindo ligações não autorizadas ao armazenamento de chave-valor.
Por que executar DenoKV na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
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Segurança em que pode confiar
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Gestor Docker incorporado
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Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.