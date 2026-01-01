Implemente o Leantime com instalação de um clique.
Plataforma de gestão de projetos de código aberto concebida para não gestores de projetos, que combina ferramentas de estratégia, planeamento e execução.
Escolha um plano VPS para Leantime
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Leantime
O Leantime é um sistema de gestão de projetos de código aberto, construído especificamente para equipas que necessitam de uma coordenação poderosa sem metodologias de gestão de projetos complexas. Combina quadros Kanban, gráficos de Gantt, folhas de horas, wikis e ferramentas estratégicas únicas como o Lean Canvas e a análise SWOT numa plataforma coesa — disponível em mais de 20 idiomas com suporte LDAP e OIDC para ambientes empresariais.
O autoalojamento do Leantime no seu VPS significa utilizadores ilimitados, projetos ilimitados e sem custos de licenciamento por utilizador. Os seus dados de projeto, planos estratégicos e histórico da equipa permanecem na infraestrutura que controla, apoiados pelo MariaDB para uma persistência fiável.
Principais características de Leantime
Múltiplas Vistas de Tarefas
Alterne entre quadros Kanban, gráficos de Gantt, vistas de calendário, lista e tabela para se adequar à forma como a sua equipa prefere trabalhar.
Ferramentas de Planeamento Estratégico
Crie Lean Canvas, Business Model Canvas e análise SWOT diretamente na plataforma para alinhar as tarefas diárias com os objetivos de negócio.
Controlo de Tempo Integrado
Registar horas em tarefas e projetos para uma faturação precisa, folha de pagamentos e análise de custos de projeto sem uma ferramenta separada.
Utilizadores Ilimitados
Adicione tantos membros da equipa quantos forem necessários com permissões baseadas em funções por projeto e sem taxas de licenciamento por utilizador.
Autenticação Empresarial
Ligue-se a fornecedores LDAP ou OIDC e ative a autenticação de dois fatores para os padrões de segurança de toda a organização.
Por que executar Leantime na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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AppFlowy
O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion