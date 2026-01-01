O Leantime é um sistema de gestão de projetos de código aberto, construído especificamente para equipas que necessitam de uma coordenação poderosa sem metodologias de gestão de projetos complexas. Combina quadros Kanban, gráficos de Gantt, folhas de horas, wikis e ferramentas estratégicas únicas como o Lean Canvas e a análise SWOT numa plataforma coesa — disponível em mais de 20 idiomas com suporte LDAP e OIDC para ambientes empresariais.

O autoalojamento do Leantime no seu VPS significa utilizadores ilimitados, projetos ilimitados e sem custos de licenciamento por utilizador. Os seus dados de projeto, planos estratégicos e histórico da equipa permanecem na infraestrutura que controla, apoiados pelo MariaDB para uma persistência fiável.