O Vikunja é uma aplicação de gestão de tarefas e projetos autoalojada que suporta múltiplos modos de visualização, incluindo lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt e tabela. Oferece aninhamento hierárquico de projetos, atribuição de tarefas, datas de vencimento, lembretes, etiquetas e anexos de ficheiros para uma gestão completa de tarefas numa única ferramenta.

O autoalojamento do Vikunja num VPS mantém todas as suas tarefas e dados de projeto privados, sem taxas de subscrição por utilizador. A sincronização CalDAV integra as tarefas em aplicações de calendário, uma interface responsiva para dispositivos móveis funciona em qualquer dispositivo, e a partilha em equipa com permissões baseadas em funções suporta tanto o uso pessoal como o colaborativo.