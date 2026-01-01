Implemente Vikunja com um clique.
Gestor de tarefas de código aberto autoalojado com vistas de lista, Kanban, Gantt e tabela, além de colaboração em equipa e sincronização CalDAV.
Escolha um plano VPS para Vikunja
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Vikunja
O Vikunja é uma aplicação de gestão de tarefas e projetos autoalojada que suporta múltiplos modos de visualização, incluindo lista, quadro Kanban, gráfico de Gantt e tabela. Oferece aninhamento hierárquico de projetos, atribuição de tarefas, datas de vencimento, lembretes, etiquetas e anexos de ficheiros para uma gestão completa de tarefas numa única ferramenta.
O autoalojamento do Vikunja num VPS mantém todas as suas tarefas e dados de projeto privados, sem taxas de subscrição por utilizador. A sincronização CalDAV integra as tarefas em aplicações de calendário, uma interface responsiva para dispositivos móveis funciona em qualquer dispositivo, e a partilha em equipa com permissões baseadas em funções suporta tanto o uso pessoal como o colaborativo.
Principais características de Vikunja
Múltiplos modos de visualização
Alterne entre vistas de lista, quadro Kanban, cronograma Gantt e tabela para trabalhar com tarefas no formato que preferir.
Colaboração em equipa
Partilhe projetos com colegas de equipa utilizando permissões baseadas em funções para visualização, edição e atribuição de tarefas.
Sincronização CalDAV
Sincronize tarefas e datas de vencimento com qualquer aplicação de calendário que suporte CalDAV, incluindo o Calendário Apple e o Thunderbird.
Lembretes & notificações
Defina lembretes de tarefas com notificações por email ou push para cumprir os prazos sem verificar a aplicação manualmente.
Projetos hierárquicos
Organize o trabalho em projetos aninhados e subprojetos para espelhar estruturas complexas de equipa ou organizacionais.
Por que executar Vikunja na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada e fiquei muito impressionado! O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e atenciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.
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O AppFlowy é um espaço de trabalho de código aberto com tecnologia de IA e uma alternativa ao Notion