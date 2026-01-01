Implemente Galaxy com instalação de um clique.
Plataforma web de código aberto para análises bioinformáticas acessíveis e reproduzíveis e fluxos de trabalho científicos intensivos em dados.
Escolha um plano VPS para Galaxy
Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Galaxy
Galaxy é uma plataforma web de código aberto que permite que os investigadores executem, partilhem e reproduzam análises biomédicas intensivas em dados sem escrever uma linha de código. Utilizada por milhares de laboratórios em todo o mundo, agrega milhares de ferramentas de linha de comando por trás de uma interface de navegador unificada para que os cientistas possam construir pipelines de bioinformática complexos, monitorizar cada parâmetro e executar novamente a mesma análise meses depois.
O autoalojamento do Galaxy num VPS próprio mantém dados de sequenciação sensíveis, coortes de pacientes e fluxos de trabalho não publicados inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por trabalho e sem esperas na fila do servidor partilhado. Este modelo fornece um único contentor tudo-em-um com Galaxy, PostgreSQL e nginx pré-configurados para uma implementação instantânea de inquilino único.
Principais características de Galaxy
Fluxos de trabalho reproduzíveis
Capture cada ferramenta, parâmetro e versão do conjunto de dados para que qualquer análise possa ser executada novamente bit a bit meses ou anos mais tarde.
Editor visual de pipeline
Crie pipelines de bioinformática de várias etapas numa tela de arrastar e largar sem programar em Bash ou Snakemake.
Milhares de ferramentas
Instale ferramentas verificadas do Galaxy Tool Shed, abrangendo genómica, proteómica, metabolómica, imagística e aprendizagem automática.
Cadernos interativos
Inicie Jupyter, RStudio e outros ambientes interativos diretamente nos seus históricos e conjuntos de dados do Galaxy.
Históricos e partilha
Organize cada execução de análise num histórico versionado que pode ser partilhado, publicado ou importado por colaboradores com um clique.
Resolução de dependências Conda
As ferramentas resolvem as suas dependências automaticamente através do Conda e BioContainers, eliminando conflitos de ambiente.
Por que executar Galaxy na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
Tudo corre bem com a Hostinger, graças ao chatbot com IA + chat humano, se a IA não conseguir resolver o problema. Ah, e o VPS é simplesmente fantástico, sem altos e baixos. Obrigado à equipa de desenvolvimento e a todos os envolvidos. Continuem assim 🚀
Finalmente uma empresa de alojamento VPS que sabe o que faz! Os preços são bons. O portal é excelente e respeita o tempo dos utilizadores. Os backups são impecáveis. O apoio é bom. A marca é de confiança. Sólida como uma rocha.
Contactei o apoio da Hostinger depois de perder o acesso à minha instância n8n autoalojada, e não podia ter ficado mais impressionado. O Kodee e o Mohammad, da equipa de apoio, foram incrivelmente pacientes e minuciosos.
Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
O VPS da Hostinger é absolutamente excecional. Funciona sempre. É sempre rápido e estável. Nunca falha e nunca vai abaixo.
A empresa está a sair-se bem e estou muito satisfeito com os serviços específicos que utilizo. Não é tão caro como outros provedores e tem configurações e planos de VPS excelentes.