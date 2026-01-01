Galaxy é uma plataforma web de código aberto que permite que os investigadores executem, partilhem e reproduzam análises biomédicas intensivas em dados sem escrever uma linha de código. Utilizada por milhares de laboratórios em todo o mundo, agrega milhares de ferramentas de linha de comando por trás de uma interface de navegador unificada para que os cientistas possam construir pipelines de bioinformática complexos, monitorizar cada parâmetro e executar novamente a mesma análise meses depois.

O autoalojamento do Galaxy num VPS próprio mantém dados de sequenciação sensíveis, coortes de pacientes e fluxos de trabalho não publicados inteiramente sob o seu controlo, sem taxas por trabalho e sem esperas na fila do servidor partilhado. Este modelo fornece um único contentor tudo-em-um com Galaxy, PostgreSQL e nginx pré-configurados para uma implementação instantânea de inquilino único.