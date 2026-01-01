Implemente o Topola Genealogy Viewer com instalação de um clique.
Visualizador GEDCOM interativo que renderiza gráficos de ampulheta genealógicos diretamente dos seus ficheiros de árvore genealógica.
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Todos os planos têm tudo aquilo de que precisa e muito mais
O que pode criar com Topola Genealogy Viewer
O Topola Genealogy Viewer é uma aplicação web de código aberto que transforma exportações GEDCOM padrão de qualquer programa de genealogia em gráficos de árvore genealógica interativos e navegáveis. Apresenta vistas de ampulheta e de todos os parentes, permite aos investigadores clicar em qualquer pessoa para recentrar a árvore, e suporta a impressão ou exportação para PDF, PNG e SVG para partilha offline.
O autoalojamento do Topola no seu próprio VPS mantém os dados de ascendência sensíveis — nomes, datas de nascimento, parentes vivos — inteiramente na infraestrutura que controla. O visualizador processa ficheiros GEDCOM do lado do cliente no navegador, e uma implementação privada remove qualquer dependência de alojamento de terceiros para sociedades de genealogia, arquivos ou historiadores de família que servem parentes em toda a web.
Principais características de Topola Genealogy Viewer
Suporte ao padrão GEDCOM
Carrega ficheiros GEDCOM padrão exportados do Gramps, MyHeritage, Ancestry, Family Tree Maker e qualquer outra ferramenta de genealogia — sem necessidade de conversão.
Gráfico de ampulheta interativo
Clique em qualquer pessoa para recentrar a árvore e explorar antepassados e descendentes numa única vista fluida com animações de transição suaves.
Privacidade do lado do cliente
Os ficheiros GEDCOM são analisados totalmente no navegador, assim os dados de ascendência nunca tocam numa base de dados do lado do servidor ou num serviço externo.
Exportar e imprimir
Exporte árvores para PDF, PNG ou SVG e imprima o gráfico genealógico completo para pastas de arquivo, reuniões ou partilha de pesquisa.
Partilha baseada em URL
Gerar permalinks que carregam um GEDCOM diretamente de um URL web, ideal para incorporar árvores genealógicas em sites pessoais ou wikis.
Gramps e WikiTree prontos
Integra-se com o Gramps através do plugin Interactive Family Tree e navega pelos perfis do WikiTree nativamente através da sua vista de árvore dinâmica.
Por que executar Topola Genealogy Viewer na Hostinger
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Lance com um clique
Obtenha a sua aplicação a funcionar instantaneamente com uma configuração pré-configurada. Sem instalação manual ou passos de configuração complexos.
Segurança em que pode confiar
Mantenha as suas aplicações protegidas com uma firewall incorporada, proteção DDoS e monitorização contínua.
Gestor Docker incorporado
Execute e gira múltiplos contentores Docker a partir de um só local. Implemente, atualize e monitorize os seus projetos com facilidade.
Alojamento VPS Docker em que pode confiar
Estou extremamente satisfeito com o alojamento VPS da Hostinger! O uptime é sempre excelente e mantém o meu site a funcionar sem problemas. Sempre que precisei de ajuda, a equipa de apoio técnico foi rápida, mostrou estar informada e foi genuinamente prestável.
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Muito obrigado à Carla por me ter ajudado com a atualização do N8N no meu VPS da Hostinger. Profissional e experiente. Obrigado mais uma vez, Carla.
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