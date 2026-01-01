O Topola Genealogy Viewer é uma aplicação web de código aberto que transforma exportações GEDCOM padrão de qualquer programa de genealogia em gráficos de árvore genealógica interativos e navegáveis. Apresenta vistas de ampulheta e de todos os parentes, permite aos investigadores clicar em qualquer pessoa para recentrar a árvore, e suporta a impressão ou exportação para PDF, PNG e SVG para partilha offline.

O autoalojamento do Topola no seu próprio VPS mantém os dados de ascendência sensíveis — nomes, datas de nascimento, parentes vivos — inteiramente na infraestrutura que controla. O visualizador processa ficheiros GEDCOM do lado do cliente no navegador, e uma implementação privada remove qualquer dependência de alojamento de terceiros para sociedades de genealogia, arquivos ou historiadores de família que servem parentes em toda a web.